बिजनौर में 4 डिग्री तापमान में हैवानियत... दबंगों ने दो भाइयों को बीच सड़क पर लिटाकर पीटा, Video वायरल

यूपी के बिजनौर जिले में कानून-व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कड़ाके की ठंड, करीब 4 डिग्री तापमान और सुनसान सुबह के बीच चांदपुर कस्बे की सड़क पर जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. दबंगों के एक झुंड ने दो सगे भाइयों को बीच सड़क पर गिराकर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से इस कदर पीटा कि देखने वालों की रूह कांप उठी. इस निर्मम हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

घटना चांदपुर कोतवाली क्षेत्र के सरगम सिनेमा के पास की बताई जा रही है. सोमवार सुबह करीब 10 बजे, मोहल्ला पतियापाड़ा निवासी अमित वर्मा अपने छोटे भाई रोहित वर्मा के साथ रोज की तरह अपनी कैन्टीन जा रहे थे. सुबह का वक्त था, सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और ठंड से लोग घरों में दुबके हुए थे. इसी सुनसान माहौल का फायदा उठाकर पहले से घात लगाए बैठे करीब आधा दर्जन युवकों ने दोनों भाइयों को रास्ते में रोक लिया. प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ितों के मुताबिक, आरोपियों ने पहले गाली-गलौज शुरू की. जब अमित और रोहित ने इसका विरोध किया, तो विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. देखते ही देखते दबंगों ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड निकाल लीं और दोनों भाइयों पर टूट पड़े. मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि कुछ ही पलों में दोनों सड़क पर गिर पड़े.

आरोप है कि हमलावरों ने दोनों भाइयों को जमीन पर लिटाकर पीटना शुरू कर दिया. बीच सड़क पर खुलेआम हो रही इस दरिंदगी के दौरान किसी को भी रोकने की हिम्मत नहीं हुई. ठंड से कांपते शरीर और सिर पर पड़ते वार. यह दृश्य किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था. बताया जा रहा है कि आकाश नामक आरोपी ने अमित वर्मा के सिर पर लोहे की रॉड से जानलेवा वार किया, जिससे उसके सिर में गहरी और खुली चोट आ गई. खून बहता देख भी हमलावर नहीं रुके.

वहीं, रोहित वर्मा पर भी लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए गए. आरोप है कि रोहित और अभय नामक युवकों ने रोहित वर्मा के सिर और शरीर पर डंडों से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मारपीट के दौरान हमलावर लगातार जान से मारने की धमकियां देते रहे, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. इतना ही नहीं, इस हमले के दौरान रोहित वर्मा का मोबाइल फोन और करीब 7,700 रुपये भी सड़क पर गिर गए, जिन्हें आरोपियों द्वारा उठा ले जाने का आरोप लगाया गया है. यानी मारपीट के साथ-साथ लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया. इस घटना ने इलाके में दबंगों की बेखौफ मानसिकता को उजागर कर दिया है.

पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं. घायल अवस्था में किसी तरह बचकर निकले अमित वर्मा ने चांदपुर कोतवाली पहुंचकर पूरी घटना की तहरीर दी. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज को सबूत के तौर पर जांच में शामिल किया गया है.

घायल दोनों भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, अमित के सिर में गंभीर चोट है और उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है. रोहित को भी कई जगह चोटें आई हैं. परिजनों का कहना है कि हमले के बाद से परिवार दहशत में है . पुलिस का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है. आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

