कुत्ते की परिक्रमा के दौरान कबूतर की मौत, हनुमान मंदिर में आस्था और रहस्य की चर्चा तेज, वीडियो वायरल होने पर उमड़ी भीड़

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक अनोखा और हैरान करने वाला दृश्य इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. नगीना तहसील के नंदपुर गांव में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में एक कुत्ता तड़के सुबह से घंटों तक लगातार हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता नजर आया. इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को हैरान किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी.

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह कुत्ता सुबह करीब 4 बजे मंदिर परिसर में पहुंचा और बिना रुके हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने लगा. हैरानी की बात यह रही कि कुत्ता न तो थका और न ही उसने कुछ खाया. वह लगातार मूर्ति के चारों ओर घूमता रहा. मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने जब यह दृश्य देखा तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए.

आस्था और रहस्य के बीच लोगों में चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी श्रद्धालु ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही आसपास के इलाकों में यह खबर तेजी से फैल गई. इसके बाद मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुटने लगी. आसपास के गांवों के साथ ही दूर-दराज के इलाकों से भी लोग इस अनोखे दृश्य को देखने नंदपुर गांव पहुंचने लगे.

मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा. कई लोग इस घटना को आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक रहस्यमयी घटना मान रहे हैं. मंदिर परिसर में दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रही और हर कोई कुत्ते की परिक्रमा को ध्यान से देखता रहा.

परिक्रमा के दौरान कुत्ते के ऊपर बैठा कबूतर

मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने यह भी बताया कि परिक्रमा कर रहे कुत्ते के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ था. बताया जा रहा है कि वह कबूतर भी कुत्ते के साथ मूर्ति की परिक्रमा कर रहा था. कुछ समय बाद अचानक उस कबूतर की मौत हो गई. इसके बाद कुत्ते ने कुछ देर के लिए परिक्रमा रोक दी और रोता हुआ दिखाई दिया. थोड़ी देर बाद कुत्ते ने फिर से परिक्रमा शुरू कर दी.

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने मंदिर परिसर का जायजा लिया और ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की. बताया जा रहा है कि आला अधिकारियों को भी इस घटना की जानकारी दी गई है.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों से ली पूरी जानकारी

यह पूरा मामला नगीना बढ़ापुर मार्ग पर स्थित नंदपुर गांव का है, जहां यह प्राचीन हनुमान मंदिर लंबे समय से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है. फिलहाल कुत्ते की लगातार परिक्रमा और वीडियो वायरल होने के बाद जुटी भीड़ के कारण यह घटना बिजनौर जिले में सबसे ज्यादा चर्चित विषय बनी हुई है. लोग इस अनोखे दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं.

