14 साल के लड़के ने 6 साल की मासूम से की हैवानियत, टीवी दिखाने के बहाने घर ले गया था बच्ची को

बिजनौर के किरतपुर में 14 साल के नाबालिग पर 6 वर्षीय बच्ची से रेप का आरोप लगा है. आरोपी टॉफी और टीवी दिखाने के बहाने बच्ची को घर ले गया और दुष्कर्म किया. बच्ची रोते हुए घर लौटी तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया है.

14 साल के लड़के ने 6 साल की मासूम से की हैवानियत (Photo: itg)
14 साल के लड़के ने 6 साल की मासूम से की हैवानियत (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किरतपुर के एक मोहल्ले में 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. इससे भी अधिक डरा देने वाली बात ये है कि रेप का ये आरोप 14 साल के एक नाबालिक लड़के पर लगा है जो कि पीड़िता के पड़ोस में रहता था. बच्ची के साथ रेप की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिक को अभिरक्षा में ले लिया है.

आरोपी नाबालिक, बच्ची के पड़ोस का ही रहने वाला है और वह बच्ची को अपने घर पर टीवी दिखाने के बहाने लेकर गया था. इससे पहले उसने एक दुकान में मासूम को टॉफी भी दिलाई थी और फिर उसे अपने साथ अपने घर पर ले गया.

 उसके घर पर उस समय कोई नहीं था. ऐसे में उसने पहले छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और  जब वह रोने लगी तो उसका मुंह दबाए रखा. इसके बाद वह बच्ची को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया.  बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची तो परिजनों ने उसकी हालत देखकर जब मामले की जानकारी की तो पता लगा कि पड़ोस के रहने वाले इस नाबालिक युवक ने उसके साथ गलत काम किया है. उन्होंने इसकी सूचना तुरंत 112 को दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिक युवक को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई.

 उसके बाद रात में बच्ची की हालत बिगड़ने पर दोबारा पुलिस को सूचना दी गई तब किरतपुर थाना प्रभारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और बच्ची की हालत को देखते हुए उसे मेडिकल और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. यहां पर बच्ची का उपचार चल रहा है. पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर नाबालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे अपनी अभिरक्षा में ले लिया है.

 

