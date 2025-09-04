scorecardresearch
 

आधी रात तक की पढ़ाई, सुबह हो गई मौत... BHU में छात्र ने एग्जाम से पहले तोड़ा दम, भाई को किया था आखिरी कॉल

IIT-BHU के एक छात्र की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है. एमटेक के छात्र अनूप सिंह चौहान की लाश उनके हॉस्टल के कमरे में मिली. माना जा रहा है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है.

बीएचयू छात्र की मौत (Photo: Screengrab)
वाराणसी में IIT-BHU के एमटेक के छात्र अनूप सिंह चौहान की बुधवार सुबह परीक्षा थी. मंगलवार की रात वह अपने दो दोस्तों के साथ कमरे में पढ़ाई कर रहा था. तीनों ने रात 3 बजे तक पढ़ाई की और उसके बाद सोने चले गए. लेकिन सुबह जब लगभग 6 बजे उसके दोस्तों ने अनूप को उठाने की कोशिश की, तो वह नहीं उठा.

अनूप का शरीर हल्का गर्म था. छात्रों ने उसे सीपीआर भी दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ.  इसके बाद उन्होंने तुरंत आईआईटी प्रशासन को सूचना दी. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.  

अनूप को BHU के सर सुंदर लाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि अनूप की मौत का कारण संभवतः कार्डियक अरेस्ट है. हालांकि, मौत की सही वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.

फिलहाल, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है. अनूप सिंह चौहान आजमगढ़ के रहने वाले थे और उनके पिता पेशे से वकील हैं. पिता ने इस मामले में किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया है. 

अनूप के पिता विनोद सिंह ने बताया कि अनूप उनका बड़ा बेटा था. उनका छोटा बेटा दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है. अनूप ने रात 11:30 बजे अपने छोटे भाई से फोन पर बात की थी और उसने किसी भी तरह की परेशानी नहीं बताई थी. सुबह 7:30 बजे IIT-BHU की तरफ से उन्हें अनूप की मौत की सूचना दी गई.

