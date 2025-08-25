scorecardresearch
 

ललितपुर: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवक को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत, घटना CCTV में कैद

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बाइक पर दो युवक पेट्रोल पंप पर आते हैं. अचानक, बाइक के पीछे बैठा युवक नीचे गिर जाता है. लोग फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और उसे उठाकर पेट्रोल पंप के पास लिटाते हैं. लेकिन वह अचेत हो जाता है.

पेट्रोल पंप पर हार्ट अटैक से शख्स की मौत
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया. इसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई. यह पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.  सवा तीन मिनट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

पेट्रोल पंप पर हुआ हादसा

यह घटना ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सौजना रोड पर हुई. टोरी गांव के रहने वाले हरवल अहिरवार अपने दोस्त सुकन के साथ बाइक में पेट्रोल भरवाने आए थे. जैसे ही वे पेट्रोल पंप पर पहुंचे, बाइक के पीछे बैठे हरवल को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़े. 

लोगों ने बचाने की कोशिश की, पर जान नहीं बची

हरवल के गिरने के बाद पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सभी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठ पाए. लोगों ने मिलकर उन्हें उठाकर पास में लिटाया, लेकिन तब तक हरवल की मौत हो चुकी थी. 

पूरी घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिससे इस दुखद पल का पूरा सच सामने आ गया. इस घटना ने एक बार फिर हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है. 

रिपोर्ट- मनीष सोनी
