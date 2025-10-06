scorecardresearch
 

Feedback

RSS संस्थापक हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग, मुस्लिम संगठन ने PM मोदी को लिखा पत्र

सहारनपुर में मुस्लिम संगठन जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष अबरार जमाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर RSS संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार को 'भारत रत्न' देने की मांग की है. उनका मानना है कि डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्र निर्माण, एकता और अनुशासन के लिए अतुलनीय योगदान दिया है.

Advertisement
X
मीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष अबरार जमाल (Photo- ITG)
मीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष अबरार जमाल (Photo- ITG)

यूपी के सहारनपुर में एक मुस्लिम सामाजिक संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है. जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष अबरार जमाल ने RSS के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देने की मांग की है. संगठन का मानना है कि डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्र निर्माण और समाज में एकता के लिए अतुलनीय योगदान दिया है, जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है. 

आपको बता दें कि जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष अबरार जमाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग की है. यह मांग सहारनपुर में उनके संगठन के लेटरहेड पर जारी पत्र के माध्यम से की गई है. जमाल का कहना है कि डॉ. हेडगेवार ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया. उनके विचारों ने समाज में एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया. अबरार जमाल ने पत्र में सरकार से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है. 

मुस्लिम समुदाय से जुड़े एक संगठन द्वारा की गई यह पहल कई लोगों को चौंकाने वाली लगी है, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों में इसे सकारात्मक सोच और राष्ट्रहित की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है. अबरार जमाल ने अपने पत्र में लिखा कि डॉ. हेडगेवार के विचार और कार्य आज भी लाखों स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. उनका मानना है कि ऐसे महान व्यक्तित्व को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए. 

सम्बंधित ख़बरें

RSS 100 Years: Laxmibai Kelkar who started parallel women organisation Rashtriya Seva Samiti
संघ के 100 साल: कैसे गांधी भक्त महिला ने खड़ा कर दिया RSS के समानांतर संगठन 
rss 100 years
सामाजिक भूमिका से राजनीतिक किरदार तक... देखें कहानी RSS के 100 साल की 
sanjay dutt praises rss congress targets
'नायक नहीं... नालायक है तू', संजय दत्त ने की RSS की तारीफ तो बरसे कांग्रेसी नेता  
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के बयान पर क्यों मचा हंगामा? देखें रिपोर्ट 
100 years of rss: here's how training camps function, doctor hedgewar started the tradition
संघ के 100 साल: जानिए संघ में कैसे होती है स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग  
Advertisement

यह भी पढ़ें: संघ के 100 साल: हेडगेवार से भागवत तक, RSS के 6 सरसंघचालक और उनका योगदान

अबरार जमाल का आग्रह है कि सरकार डॉ. हेडगेवार को भारत रत्न से सम्मानित कर देश की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत करे. उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल डॉ. हेडगेवार के योगदान का गौरव बढ़ाएगा, बल्कि राष्ट्र की एकता और भाईचारे के संदेश को भी और मजबूत करेगा. यह मांग सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement