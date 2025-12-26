scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देवरिया: भाषण के दौरान मधुमक्खियों का हमला, मंच छोड़ भागे नहीं BJP सांसद, फिर... देखें- VIDEO

यूपी के देवरिया में सांसद खेल स्पर्धा के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया. मंच पर भाषण दे रहे भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. हालांकि, सांसद डरे नहीं और अपना भाषण पूरा करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में दौड़ लगा दी.

Advertisement
X
देवरिया में बीजेपी सांसद के भाषण के दौरान मधुमक्खियों का हमला (Photo- Screengrab)
देवरिया में बीजेपी सांसद के भाषण के दौरान मधुमक्खियों का हमला (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: देवरिया के रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में गुरुवार को सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह के दौरान भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. जिस वक्त यह घटना हुई, सांसद मंच से खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे. 

हालांकि, उन्होंने घबराने के बजाय शालीनता से अपना संबोधन पूरा किया और कहा कि इनसे बचने के लिए ट्रैक की तरफ जाना पड़ेगा. इसके बाद सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ 100 मीटर की रेस भी लगाई. मंच पर मौजूद भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने उनके इस साहस की सराहना की. यह आयोजन अटल बिहारी वाजपेई की जन्मशताब्दी के अवसर पर किया गया था.

गौरतलब है कि मधुमक्खियों के अचानक हमले के बाद भी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी मंच पर डटे रहे. उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि खेल अनुशासन और सकारात्मक सोच का जरिया है. उनकी इस हिम्मत को देख क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने लोगों से तालियां बजवाईं. सांसद ने अपना भाषण खत्म किया और शालीनता से मंच से नीचे उतरे. इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए खुद ट्रैक पर उतरकर 100 मीटर की दौड़ लगाई.

सम्बंधित ख़बरें

BJP MLA Deepak Mishra alias Shaka from Barhaj constituency (Photo - ITG)
'जाति की दुकान चलाने वालों को...', ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बीजेपी MLA का हमला
देवरिया में मवेशी तस्करों का एनकाउंटर. (Photo: Representational )
UP: देवरिया में मवेशी तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 गिरफ्तार
hit and run
पहले एक गाड़ी ने मारी टक्कर, फिर पीछे से दूसरी कार ने उड़ाया... देवरिया में हिट एंड रन
Former IPS Amitabh Thakur (File Photo)
1999 का वो केस जिसमें हुई पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी, भेजे गए जेल
गैंग के पांच और सदस्य फरार.(Photo: Santosh sharma/ITG)
करोड़ों की फिरौती वाला अपहरण प्लान फेल, STF ने गैंग लीडर समेत तीन शातिरों को दबोचा
Advertisement

पुरस्कार वितरण के साथ समापन

21 दिसंबर से चल रहे इस खेल महाकुंभ का समापन विजेताओं को सम्मानित करने के साथ हुआ. सांसद ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पुरस्कार दिए. उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास नहीं, बल्कि टीम भावना निखारने का माध्यम है. कार्यक्रम में भारी संख्या में खिलाड़ी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने मधुमक्खियों के हमले के बावजूद सांसद के जज्बे को सलाम किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement