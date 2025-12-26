देवरिया: भाषण के दौरान मधुमक्खियों का हमला, मंच छोड़ भागे नहीं BJP सांसद, फिर... देखें- VIDEO

Uttar Pradesh News: देवरिया के रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में गुरुवार को सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह के दौरान भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. जिस वक्त यह घटना हुई, सांसद मंच से खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे.

और पढ़ें

हालांकि, उन्होंने घबराने के बजाय शालीनता से अपना संबोधन पूरा किया और कहा कि इनसे बचने के लिए ट्रैक की तरफ जाना पड़ेगा. इसके बाद सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ 100 मीटर की रेस भी लगाई. मंच पर मौजूद भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने उनके इस साहस की सराहना की. यह आयोजन अटल बिहारी वाजपेई की जन्मशताब्दी के अवसर पर किया गया था.

गौरतलब है कि मधुमक्खियों के अचानक हमले के बाद भी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी मंच पर डटे रहे. उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि खेल अनुशासन और सकारात्मक सोच का जरिया है. उनकी इस हिम्मत को देख क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने लोगों से तालियां बजवाईं. सांसद ने अपना भाषण खत्म किया और शालीनता से मंच से नीचे उतरे. इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए खुद ट्रैक पर उतरकर 100 मीटर की दौड़ लगाई.

Advertisement

पुरस्कार वितरण के साथ समापन

21 दिसंबर से चल रहे इस खेल महाकुंभ का समापन विजेताओं को सम्मानित करने के साथ हुआ. सांसद ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पुरस्कार दिए. उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास नहीं, बल्कि टीम भावना निखारने का माध्यम है. कार्यक्रम में भारी संख्या में खिलाड़ी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने मधुमक्खियों के हमले के बावजूद सांसद के जज्बे को सलाम किया.

---- समाप्त ----