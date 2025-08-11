scorecardresearch
 

Feedback

बस्ती में बाइक चोरी गैंग का पर्दाफाश, बाइक मैकेनिक और कबाड़ी समेत 5 गिरफ्तार

बस्ती में एक बाइक चुराकर बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया है. साथ ही 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है. गिरफ्तार सदस्यों में एक मैकेनिक और कबाड़ी है, जो कि इस गैंग के सरगना हैं.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में बाइक चुराने वाला गैंग. (Photo: Santosh singh/ITG)
पुलिस गिरफ्त में बाइक चुराने वाला गैंग. (Photo: Santosh singh/ITG)

यूपी के बस्ती में पुलिस ने बाइक चुराने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उनके पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलों के साथ 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सदस्यों में एक मैकेनिक और कबाड़ी है, जो कि इस गैंग के सरगना हैं. पुलिस के मुताबिक जो मैकेनिक है, वह भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर रेकी कर पल भर में बाइक की लॉक को खोल कर छू मंतर कर देता था और गैंग का दूसरा सरगना जो कि कबाड़ी है, वह चोरी किए गए मोटरसाइकिलों को ठिकाने लगाता था.

पुलिस के मुताबिक जब 10 अगस्त की रात करीब 2 बजे मुड़घाट पुल के पास वाहनों की चेकिंग हो रही थी. इसी दौरान उन्हें देखकर पांच लोग भागने की कोशिश करने लगे. जिन्हें घेरकर पकड़ लिया गया. तलाशी के दौरान इनके पास से 10 चोरी की मोटर साइकिलें बरामद हुईं. शुरुआती पूछताछ में पता चला कि ये सभी एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं.

यह भी पढ़ें: UP: ग्रेटर नोएडा में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश, 25 मोटरसाइकिल बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

यह मेटा एआई जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर है
मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश, तस्कर बांग्लादेश में ऊंचे दामों पर बेचते थे चोरी के फोन 
चेन स्नैचिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया है.
बस में चढ़ रही औरत की सोने की चेन तोड़ी, पुलिस की गिरफ्त में आया महिला चोर गैंग  
Former candidate from Meerut assembly involved in car theft gang.
UP: विधायक का चुनाव लड़ चुके नेताजी निकले चोर गैंग के मेंबर, देखें 
Uttar Pradesh Assembly monsoon session
आज से शुरू हो रहा UP विधानसभा का मॉनसून सत्र, एक दिन 24 घंटे चलेगी सदन की कार्यवाही 
A man, vexed with her 18-year-old sister's affair with a man in Jhansi
कलयुगी भाई का खूनी खेल: पहले प्रेमी का किया मर्डर, फिर राखी के दिन बहन को उतारा मौत के घाट 

यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था. पहले ये लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाकर रेकी करते थे. गिरोह के कुछ सदस्य मोटरसाइकिल चोरी करने में माहिर थे, जबकि बाकी लोग उन्हें चोरी करने में मदद करते थे. अगर कोई चोरी हुई गाड़ी नहीं बिक पाती थी, तो गिरोह का एक सदस्य, जो एक मोटर साइकिल मैकेनिक है, उसे खोलकर उसके पुर्जे बेच देता था. बाकी बचे लोहे को एक कबाड़ी को बेच देता था. 

Advertisement

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम सुनील, अजीत, ओमप्रकाश, चंद्र कुमार और विदेशी राम निषाद हैं. इनमें से चंद्र कुमार मैकेनिक है और विदेशी राम निषाद कबाड़ की दुकान चलाता है. पुलिस ने बताया कि इन सभी का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके खिलाफ पहले से भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं. बरामद की गई मोटरसाइकिलें कोतवाली, हरैया और कप्तानगंज थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थीं. इन मोटर साइकिलों के संबंध में संबंधित थानों में पहले से ही मुकदमे दर्ज थे.

एएसपी अभिनन्दन ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. यह गिरोह चोरी की गई इन मोटरसाइकिलों को नेपाल के एक खरीददार को बेचने की तैयारी में था. अगर पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती, तो ये मोटरसाइकिलें देश से बाहर चली जातीं. फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement