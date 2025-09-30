रेस्टोरेंट में हुआ विवाद तो कुकर और फ्राइंग पैन से किया हमला, बस्ती में मारपीट का Video वायरल

यूपी के बस्ती जिले के एनएच-28 पर एक रेस्टोरेंट के बाहर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई. यह मारपीट हैरान कर देने वाली थी. क्योंकि जो मारपीट हुई वह किसी हथियार से नहीं बल्कि कुकर और फ्राइंग पैन से हुई. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं.

दरअसल, हुआ यूं कि नवनीत तिवारी नाम का शख्स कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर स्थित मोहमाया रेस्टोरेंट में नाश्ता करने पहुंचा था. तभी किसी बात को लेकर रेस्टोरेंट में एक कार से आए दबंग बहस करने लगे. बहस इस कदर बढ़ गई कि वह मारपीट में तब्दील हो गई. जिसमें कार सवार दबंग रेस्टोरेंट में रखे कुकर को ही अपना हथियार बना लिया. लेकिन बदमाशों का ये दांव उल्टा पड़ गया.

यह भी पढ़ें: गोंडा में क्यों भिड़े भाजपाई? जमकर हुई मारपीट, लाठी-डंडे और पत्थर चले, जानिए 'GST धन्यवाद कार्यक्रम' में बवाल की कहानी

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

नवनीत और उसके एक साथी ने कुकर छीनकर अपनी आत्मरक्षा में कार सवार दबंग प्रशांत, शिवम्, सुशांत और आयुष पर टूट पड़े. जिसके बाद कार सवार दबंगों को उलटे पांव भागना पड़ा. पीड़ित नवनीत ने कप्तानगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. जिसके बाद वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य आरोपी प्रशांत कुमार और एक बाल अपचारी को दबोच लिया.

Advertisement

डिप्टी एसपी प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि रेस्टोरेंट पर खाना खाने के दौरान विवाद हो गया था. जिसके बाद कार से आए दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी थी. पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----