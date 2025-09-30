scorecardresearch
 

रेस्टोरेंट में हुआ विवाद तो कुकर और फ्राइंग पैन से किया हमला, बस्ती में मारपीट का Video वायरल

यूपी के बस्ती में एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के दौरान विवाद हो गया. जिसके बाद दबंगों ने युवक पर कुकर और फ्राइंग पैन से हमला कर दिया. लेकिन युवक और उसके दोस्त की सूझबूझ से यह दांव दबंगों पर भारी पड़ गया और उन्हें भागना पड़ा.

बस्ती में कुकर और फ्राइंग पैन से हुई मारपीट. (Photo: Santosh Kumar Singh/ITG)
यूपी के बस्ती जिले के एनएच-28 पर एक रेस्टोरेंट के बाहर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई. यह मारपीट हैरान कर देने वाली थी. क्योंकि जो मारपीट हुई वह किसी हथियार से नहीं बल्कि कुकर और फ्राइंग पैन से हुई. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं.

दरअसल, हुआ यूं कि नवनीत तिवारी नाम का शख्स कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर स्थित मोहमाया रेस्टोरेंट में नाश्ता करने पहुंचा था. तभी किसी बात को लेकर रेस्टोरेंट में एक कार से आए दबंग बहस करने लगे. बहस इस कदर बढ़ गई कि वह मारपीट में तब्दील हो गई. जिसमें कार सवार दबंग रेस्टोरेंट में रखे कुकर को ही अपना हथियार बना लिया. लेकिन बदमाशों का ये दांव उल्टा पड़ गया.

यह भी पढ़ें: गोंडा में क्यों भिड़े भाजपाई? जमकर हुई मारपीट, लाठी-डंडे और पत्थर चले, जानिए 'GST धन्यवाद कार्यक्रम' में बवाल की कहानी

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

नवनीत और उसके एक साथी ने कुकर छीनकर अपनी आत्मरक्षा में कार सवार दबंग प्रशांत, शिवम्, सुशांत और आयुष पर टूट पड़े. जिसके बाद कार सवार दबंगों को उलटे पांव भागना पड़ा. पीड़ित नवनीत ने कप्तानगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. जिसके बाद वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य आरोपी प्रशांत कुमार और एक बाल अपचारी को दबोच लिया.

डिप्टी एसपी प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि रेस्टोरेंट पर खाना खाने के दौरान विवाद हो गया था. जिसके बाद कार से आए दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी थी. पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

