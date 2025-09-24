गोंडा में क्यों भिड़े भाजपाई? जमकर हुई मारपीट, लाठी-डंडे और पत्थर चले, जानिए 'GST धन्यवाद कार्यक्रम' में बवाल की कहानी

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बीजेपी के दो गुट आपस में भिड़ गए. इस दौरान ईंट-पत्थर चले, कुर्सियां तोड़ी गईं और जमकर हाथापाई हुई. पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला तब जाकर शांति स्थापित हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसको लेकर तंज कसा है.

विधायक और ब्लॉक प्रमुख समर्थकों में झड़प

आपको बता दें कि गोंडा जिले के कटरा बाजार से बीजेपी विधायक बावन सिंह और कटरा बाजार ब्लॉक प्रमुख जुगरानी शुक्ला के समर्थकों के बीच मंगलवार को हिंसक झड़प हो गई. इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. यह घटना ब्लॉक सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां आरएसएस की बैठक और जीएसटी धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था.

पुलिस के अनुसार, झड़प नारेबाजी से शुरू हुई और फिर पथराव में बदल गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई. घटना की सूचना मिलने पर, कटरा बाजार, कौड़िया और करनैलगंज थानों की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया. कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की गई है.

राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा

एसपी विनीत जायसवाल के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और ब्लॉक प्रमुख के बीच लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है. इस कार्यक्रम में बावन सिंह और उनके बेटे गौरव सिंह शामिल हुए, जबकि ब्लॉक प्रमुख जुगरानी शुक्ला अपने पति भवानी भीख शुक्ला और अपने बेटों के साथ मौजूद थीं. झड़प के दौरान विधायक पक्ष के आलोक सिंह, अतुल सिंह और कमल ठाकुर के साथ ही ब्लॉक प्रमुख के बेटे भगवान शुक्ला और शिव भगवान घायल हो गए. देखें वीडियो-

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और एसपी विनीत जायसवाल भी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए मौके पर पहुंचे. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, कस्बे में शांति व्यवस्था.

आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल

गोंडा जिले के कटरा बाजार ब्लॉक में जीएसटी में कमी को लेकर एक धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ. क्षेत्रीय विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला के समर्थक आपस में भिड़ गए. इस घटना में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा. सूचना मिलते ही जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और एसपी विनीत जायसवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत कराया.

कार्यक्रम से पहले मचा हंगामा

विधायक बावन सिंह ने आरोप लगाया कि धन्यवाद कार्यक्रम से पहले ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने हॉल में ताला लगवा दिया था. डीएम के दखल के बाद ताला खोला गया, लेकिन जैसे ही वह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, ब्लॉक प्रमुख के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और पथराव भी किया. विधायक ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने 2022 के चुनाव में उन्हें हराने की कोशिश की थी. उन्होंने इस घटना को अराजकता करार दिया और कहा कि वह कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे.

