scorecardresearch
 

Feedback

गोंडा में क्यों भिड़े भाजपाई? जमकर हुई मारपीट, लाठी-डंडे और पत्थर चले, जानिए 'GST धन्यवाद कार्यक्रम' में बवाल की कहानी

एसपी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से प्रतिद्वंद्विता चल रही थी. उन्होंने कहा कि इस घटना में घायल लोगों को मेडिकल के लिए भेजा गया है. पुलिस को दोनों तरफ से शिकायतें मिली हैं और वायरल वीडियो तथा फोटो के आधार पर जांच की जा रही है. एसपी ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के परिवार के सदस्यों के भी घायल होने की खबर है.

Advertisement
X
गोंडा में बीजेपी के दो गुट आपस में भिड़े (Photo- Screengrab)
गोंडा में बीजेपी के दो गुट आपस में भिड़े (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बीजेपी के दो गुट आपस में भिड़ गए. इस दौरान ईंट-पत्थर चले, कुर्सियां तोड़ी गईं और जमकर हाथापाई हुई. पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला तब जाकर शांति स्थापित हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसको लेकर तंज कसा है. 

विधायक और ब्लॉक प्रमुख समर्थकों में झड़प 

आपको बता दें कि गोंडा जिले के कटरा बाजार से बीजेपी विधायक बावन सिंह और कटरा बाजार ब्लॉक प्रमुख जुगरानी शुक्ला के समर्थकों के बीच मंगलवार को हिंसक झड़प हो गई. इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. यह घटना ब्लॉक सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां आरएसएस की बैठक और जीएसटी धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र.(Photo: Screengrab)
VHP ने शुरू किया 'ऑपरेशन कलावा'..., लड़कियों को लव जिहाद और धर्मांतरण से सुरक्षा का दिया वचन 
Crime scene (representative image)
अवैध संबंध के शक में दामाद बना दरिंदा, ससुराल में पत्नी-ससुर को बेरहमी से मार डाला 
gonda news
गोंडा में पिता की गला रेतकर हत्या 
police team at crime scene
पिता छोटे बेटे को दे रहे थे प्रॉपर्टी... बड़े ने गला रेतकर कर दिया बुजुर्ग का कत्ल 
गोंडा सीएमओ रश्मि वर्मा. (Photo: Screengrab)
'एक बच्चा मर गया तो क्या, कभी लड्डू खाने भी आओ...', गोंडा CMO का विवादित बयान 

पुलिस के अनुसार, झड़प नारेबाजी से शुरू हुई और फिर पथराव में बदल गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई. घटना की सूचना मिलने पर, कटरा बाजार, कौड़िया और करनैलगंज थानों की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया. कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की गई है. 

Advertisement

राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा 

एसपी विनीत जायसवाल के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और ब्लॉक प्रमुख के बीच लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है. इस कार्यक्रम में बावन सिंह और उनके बेटे गौरव सिंह शामिल हुए, जबकि ब्लॉक प्रमुख जुगरानी शुक्ला अपने पति भवानी भीख शुक्ला और अपने बेटों के साथ मौजूद थीं. झड़प के दौरान विधायक पक्ष के आलोक सिंह, अतुल सिंह और कमल ठाकुर के साथ ही ब्लॉक प्रमुख के बेटे भगवान शुक्ला और शिव भगवान घायल हो गए. देखें वीडियो- 

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और एसपी विनीत जायसवाल भी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए मौके पर पहुंचे. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, कस्बे में शांति व्यवस्था. 

आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल

गोंडा जिले के कटरा बाजार ब्लॉक में जीएसटी में कमी को लेकर एक धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ. क्षेत्रीय विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला के समर्थक आपस में भिड़ गए. इस घटना में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा. सूचना मिलते ही जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और एसपी विनीत जायसवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत कराया.

Advertisement

कार्यक्रम से पहले मचा हंगामा

विधायक बावन सिंह ने आरोप लगाया कि धन्यवाद कार्यक्रम से पहले ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने हॉल में ताला लगवा दिया था. डीएम के दखल के बाद ताला खोला गया, लेकिन जैसे ही वह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, ब्लॉक प्रमुख के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और पथराव भी किया. विधायक ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने 2022 के चुनाव में उन्हें हराने की कोशिश की थी. उन्होंने इस घटना को अराजकता करार दिया और कहा कि वह कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement