उत्तर प्रदेश: बरेली में उधार मांगने पर दबंगों ने युवक का सिर मुंडवाया, मूंछ काटी, भौहें मुड़वाई, चेहरे पर पोती कीचड़

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में दबंगों ने अनुसूचित जाति के युवक पप्पू दिवाकर के साथ अमानवीय व्यवहार किया. आरोप है कि चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधनलाल ने उसे मारपीट कर सिर, भौंहें और मूंछ काटी और चेहरे पर कीचड़ पोत दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. पुलिस ने तीन नामजद और चार-पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, दो को गिरफ्तार किया. मामला उधार के पैसे को लेकर उत्पन्न हुआ. पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है.

उधार मांगने पर युवक का सिर मुंडवाया. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति के युवक के साथ अमानवीय घटना सामने आई है. आरोप है कि गांव गेला के चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधनलाल ने पीड़ित पप्पू दिवाकर के साथ जबरदस्ती मारपीट की, उसका सिर और भौंहें मुंडवाया, मूंछ काटी और चेहरे पर कीचड़ पोत दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में तीन नामजद और चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है.

ट्रैक्टर खरीदने के लिए उधार लिए थे पैसे
पीड़ित पप्पू दिवाकर बहेड़ी तहसील क्षेत्र के गरसौली गांव का रहने वाला है. उसने नवाबगंज थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले तीन महीने से नवाबगंज थाना क्षेत्र के गेलटांडा गांव में चंद्रसेन के घर रह रहा था. पप्पू दिवाकर ने आरोप लगाया कि चंद्रसेन ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए उससे साढ़े चार लाख रुपये उधार लिए थे. जब उसने अपने रुपये वापस मांगे, तो चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधनलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया.

पीड़ित ने बताया कि आरोपी उसके सिर, भौंहें और मूछों को काटने के साथ-साथ उसके चेहरे पर कीचड़ भी पोत दिया. यह घटना गांव के सामने हुई, जिससे पप्पू दिवाकर का अपमान सार्वजनिक रूप से हुआ. पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

तंत्र विद्या के काम का आरोप
स्थानीय लोगों का कहना है कि पप्पू दिवाकर तंत्र विद्या का काम करता है और उसने कुछ लोगों को घर में खजाना दबा होने का झांसा दिया था. जब खुदाई में खजाना नहीं मिला, तो दबंगों ने यह अमानवीय हरकत की. पुलिस का कहना है कि कारण चाहे कोई भी हो, कानून को हाथ में लेना किसी को भी नहीं करना चाहिए.

पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है. इस घटना ने इलाके में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है और लोगों ने पीड़ित के संरक्षण की मांग की है.

