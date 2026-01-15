बरेली: जान बचाने के लिए बीजेपी MLC के घर में घुसा युवक, पीछे-पीछे आए हमलावरों ने नेता का घर घेरा, फिर...

बरेली के फरीदपुर कस्बे में कल सब्जी मंडी में विवाद के बाद पंचम यादव नामक व्यक्ति पर दूसरे समुदाय के करीब 15-20 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. अपनी जान बचाने के लिए पंचम भागते हुए भाजपा एमएलसी कुंवर महाराज सिंह के घर में घुस गया. हमलावर मोईन, आफताब, गुड्डू और आरिफ समेत अन्य लोग उसका पीछा करते हुए विधायक के आवास तक पहुंच गए और उसे बाहर निकालने के लिए दबाव बनाने लगे. विधायक उस समय मीटिंग में थे, लेकिन घर में मौजूद उनकी पत्नी और मैनेजर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचम को बचाया और चार हमलावरों को हिरासत में लिया है.

सब्जी मंडी की मामूली बहस और खूनी संघर्ष

घटना की शुरुआत फरीदपुर की सब्जी मंडी से हुई, जहां पड़ोस में दुकान लगाने वाले पंचम और गुड्डू के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई. इसके बाद गुड्डू ने अपने समुदाय के दर्जनों साथियों को बुला लिया और पंचम को पीटना शुरू कर दिया.

हमलावरों से किसी तरह छूटकर पंचम अपनी जान बचाने के लिए पास ही स्थित एमएलसी महाराज सिंह के घर की ओर भागा. वह जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, हमलावर भी गेट तक पहुंच गए और वहां जमकर बवाल काटा.

विधायक के घर में घुसे दबंग, CCTV में कैद हुई हरकत

हमलावरों ने विधायक के घर के बाहर गाली-गलौज करते हुए पंचम को बाहर निकालने की मांग की. घर में मौजूद एमएलसी की पत्नी और स्टाफ ने जब विरोध किया, तो हमलावर दबंगई पर उतारू हो गए. सूचना मिलते ही फरीदपुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस को देख कई हमलावर भाग निकले, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर चार लोगों को हिरासत में ले लिया. यह पूरी घटना विधायक के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अन्य की तलाश कर रही है.

पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से गिरफ्तारियां की हैं और मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. एमएलसी महाराज सिंह ने कहा कि उन्होंने संगठन की बैठक के बीच घर से आई सूचना पर फौरन पुलिस को अलर्ट किया. पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी अनहोनी टल गई और पीड़ित पंचम की जान बच सकी. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि फरार आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जा सके.

