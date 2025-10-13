scorecardresearch
 

UP: बाराबंकी में कपड़ा व्यापारी ने किया सुसाइड, लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

बाराबंकी में एक व्यापारी ने सुसाइड कर लिया. व्यापारी ने घर के अंदर खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली. बताया जाता है कि व्यापारी ने यह कदम आर्थिक तंगी और कर्ज के चलते उठाया है.

मृतक व्यापारी नीरज जैन. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर में सोमवार की सुबह एक कपड़ा व्यापारी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना पाकर मौके पर कोतवाली नगर पुलिस भी पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

जानकारी के अनुसार शहर के लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में रहने वाले व्यापारी नीरज जैन मूल रूप से सरावगी मोहल्ले के रहने वाले थे. वह किराए के मकान में रह रहे थे. घटना के वक्त वह घर पर अकेले थे. अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो नीरज खून से लथपथ पड़े मिले.

कर्ज और आर्थिक तंगी को बताया जा रहा है वजह

नीरज जैन मशहूर कल्पना साड़ी सेंटर के मालिक पवन उर्फ डब्बू जैन के छोटे भाई थे. बताया जा रहा है कि नीरज का साड़ी का व्यापार था और वह आर्थिक तंगी व कर्ज से परेशान थे. जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आत्महत्या के कारणों की गहनता से जांच कर रही है. इंस्पेक्टर कोतवाली सुधीर सिंह ने बताया कि शव को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेजा गया है. साथ ही जिस रिवॉल्वर से व्यापारी ने गोली मारी थी, उसे भी कब्जे में ले लिया गया  है. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
