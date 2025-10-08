अधजली लाश के बगल में बजता मोबाइल, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में घुघली से सटे बगीचे में अधजला शव मिलने से हड़कम्प मच गया.घटनास्थल के पास से पुलिस को मोबाइल फोन और कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल भी मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, घुघली थाना क्षेत्र के पटखौली गांव में मंगलवार की देर रात एक युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव के पास से मिले मोबाइल फोन पर लगातार रिंग बज रही था. पुलिस जब पहुंची तो फोन को रिसीव किया. तब मृतक की पहचान कुशीनगर जिले के खड्डा निवासी सोमनाथ मोदनवाल के रूप में हुई.

सबसे पहले शव से कुछ दूरी पर एक लावारिस मोटरसाइकिल भी मिली जिसके बाद आसपास के लोगों ने वाहन स्वामी को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तरफ बढ़े थे. वहां देखा तो एक युवक का शव जला हुआ पड़ा मिला जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरु कर दी. घटना की जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने भी घटनास्थल का जायजा लिया. सीओ और अपर पुलिस अधीक्षक टीम के साथ मामले की जांच में जुट गए हैं.

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है घटना प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है लेकिन अन्य बिन्दुओ पर भी जांच की जा रही है. आखिर घटना के पीछे कारण क्या है? ये जानने के लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली गई है. युवक का मोबाइल सीडीआर भी खंगाला जा रहा है.



