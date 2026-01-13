scorecardresearch
 
'गोली सरेआम चली, पूरा शहर जाम चली...', युवकों को भारी पड़ी गाली वाली रील, उठाकर थाने ले आई पुलिस

बांदा में सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाने की कोशिश मनबढ़ युवकों को महंगी पड़ गई. गालियों और धमकी भरे डायलॉग के साथ बनाई गई रील वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई. बदौसा थाना पुलिस ने युवकों को पकड़कर वीडियो डिलीट कराया और 151 के तहत कार्रवाई की। पुलिस के सामने युवक ने माफी भी मांगी.

युवकों को भारी पड़ी गाली वाली रील, थाने ले आई पुलिस (Photo: itg)
युवकों को भारी पड़ी गाली वाली रील, थाने ले आई पुलिस (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के बांदा में मनबढ़ युवकों को सरेआम गालियां देना, डायलॉग फिर रील बनाकर सोशल मीडिया में डालना महंगा पड़ गया. सोचा था कि लोग सोशल मीडिया में डरेंगे और हौसला बढ़ेगा लेकिन दांव उल्टा पड़ गया. युवकों ने भौकाल बनाने के लिए गंदी गालियां और डायलॉग जोड़कर रील बनाई और वायरल कर दिया, रील वायरल होते ही यूजर्स ने कार्रवाई की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. लेकिन पुलिस कार्रवाई शुरू होते ही मनबढ़ युवक ने माफी मांगना शुरू कर दिया. 

इसके साथ ही पुलिस ने रील को भी डिलीट करा दिया है. वायरल वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है जिसमे दर्जन भर युवकों के साथ मनबढ़ युवक सरेआम अभद्र भाषा और गालियों का प्रयोग कर रहा है. 'हमसे भिड़बा बाबा तो सीधे ऊपर जाबा, कोर्ट कचहरी बाद में....108 एम्बुलेंस में लदकर जाबा. दूसरी रील में- गोली सरेआम चली, बर्थडे में पूरा शहर जाम चली..' इन रीलो मे गंदी गंदी गालियां भी दी गयी हैं. 

रील वायरल होते ही लोग सोशल मीडिया में पुलिस को टैग कर कार्रवाई के लिए अड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने युवकों का पता लगाया. पुलिस के मुताबिक उक्त वीडियो बदौसा थाना क्षेत्र में रहने वाले युवकों के हैं, जिसमें एक युवक कई युवकों के साथ वीडियो बना रहा है. उनको पकड़कर थाना ले जाया गया. सबसे पहले वीडियो डिलीट कराया गया और 151 के तहत कार्रवाई करके इन्हें हिदायत दी गयी. मनबढ़ युवक ने पुलिस के सामने अपने इस कृत्य पर माफी मांगी है और कहा है कि यदि किसी को मेरे वीडियो से ठेस पहुचीं हो तो माफ कर दें. 
 

