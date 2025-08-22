यूपी के बांदा में सराफा दुकान से 7 लाख के गहने लेकर फरार हुए बदमाश, CCTV में कैद हुई वारदात

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चोरी की वारदातें अक्सर सामने आ रही हैं. ताजा मामला तिंदवारी थाना इलाके का है, यहां कस्बे में स्थित एक सराफा दुकान पर दो बाइक सवार पहुंचे और महिला दुकानदार को बातों में उलझाकर 7 लाख रुपये कीमत के गहने लेकर फरार हो गए. इस घटना की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गईं हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला दुकानदार खुशबू सोनी और उनके पति रामकृष्ण ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है. शिकायत में कहा गया है कि उनकी दुकान पर टोपी लगाए दो बाइक सवार आए. उनमें से एक ने 9 हजार रुपये कीमत के कान के गहने दिखाने की बात कही. महिला दुकानदार ने कई डिजाइन दिखाए, तभी दूसरा बाइक सवार भी दुकान में आ गया. दोनों ने बातचीत में उलझाया और 500 रुपये का नोट थमाया.

महिला के अनुसार, इसी बीच बदमाशों ने बड़े डिब्बे से एक छोटा डिब्बा निकाल लिया, जिसमें करीब 7 लाख रुपये कीमत के सोने के गहने रखे थे. महिला जब तक कुछ समझ पाती, तब तक दोनों बदमाश बाइक से रफूचक्कर हो गए.

घटना के बाद पीड़ित दंपति ने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर जांच शुरू की, हालांकि अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. पीड़ितों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है.

एसपी पलाश बंसल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन पुलिस टीमों को लगाया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों की तलाश जारी है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि कस्बे में आए दिन टप्पेबाजी और लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं.

