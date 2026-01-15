ड्यूटी से घर पहुंचा सिपाही, क्लेश के बाद बेटी की हत्या, पत्नी की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया. बताया जा रहा कि कांस्टेबल ने घरेलू कलह के चलते मकर संक्रांति के त्योहार पर खूनी खेल कर डाला. सिपाही ने पत्नी और अपनी बच्ची पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिया.

सूचना मिलने पर पुलिस टीम दोनों को अस्पताल ले गयी, जहां से दोनों को गंभीर हालत में मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया. यहां बच्ची की दर्दनाक मौत हो गयी, वहीं पत्नी को गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया है. इधर, आरोपी सिपाही घटना के बाद से लापता है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. DSP के मुताबिक उसका मोबाइल और कुछ सामान नदी किनारे मिला है. टीमों को लगाया गया है और पुलिस मामले में जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक मर्का थाना क्षेत्र में डायल 112 में एक सिपाही कांस्टेबल थाना के पास किराए के मकान में रहता था. बुधवार देर वह शाम घर पहुंचा और उसने परिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी और 4 साल की मासूम बच्ची पर कथित तौर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

आसपास रह रहे पुलिस कर्मियों के परिवारजनों ने थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पत्नी और बच्ची को अस्पताल लेकर गयी. यहां से दोनों को मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया. वहीं पत्नी को गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी सिपाही की तलाश की जा रही है. उसका मोबाइल और अन्य सामान यमुना नदी के किनारे मिला है, जिससे कयास लगाया जा रहा कि वो नदी में कूद गया हो. साक्ष्य मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सिपाही फतेहगढ़ का रहने वाला था, जो डेढ़ साल से PAC से आकर मर्का थाना क्षेत्र में डायल 112 में तैनात था.





