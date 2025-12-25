scorecardresearch
 
'सोचा नहीं था कि वो मर जाएगा...', मामूली बात पर शख्स ने ईंट से कर दी दोस्त की हत्या

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शराब के नशे में हुई मामूली कहासुनी ने एक दोस्त की जान ले ली. तिंदवारी थाना क्षेत्र में गाली देने से नाराज युवक ने ईंट से हमला कर अपने ही दोस्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया. इलाज के दौरान दोस्त की मौत हो गई. पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मामूली बात पर शख्स ने ईंट मारकर कर दी दोस्त की हत्या (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या कर दी. वजह सिर्फ इतनी सी थी कि शराब पीने के दौरान एक ने दूसरे को गाली दे दी. युवकों में दोस्ती इतनी की दिन भर साथ रहते, जब पूरा गांव सो जाता तो साथ बैठकर दारू पीते, लेकिन गाली देने पर आरोपी को इतना गुस्सा आ गया, उसने बगल में रखी ईंट से दोस्त के सिर में ताबड़तोड़ वार कर दिया. सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को आलाकत्ल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र का है. जहां मिरगाहनी गांव के रहने वाले दीपू और दुर्विजय में दोनो आपस मे दोस्त थे, पुलिस ने बताया कि दोस्ती इतनी पक्की की दोनो साथ बैठकर दारू पीते, उसी दौरान दोनो में शराब पीते पीते आपसी कहासुनी शुरू हो गयी, जिस पर दुर्विजय ने दीपू को गालियां दे दी और हाथापाई शुरू कर दी, जो दीपू को नागवार गुजरी. दीपू ने बगल में रखा ईंट से सिर के वार कर दिया, जिससे दुर्विजय घायल हो गया.

परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरो ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर आरोपी दीपू को आलाकत्ल गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पुलिस से कहा कि साहब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नही था कि मेरा दोस्त मर जाएगा, उसे अफसोस है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नही रहा.

पुलिस ने बताया कि थाना तिन्दवारी क्षेत्र में दो पूर्व परिचित एक ही गांव के व्यक्तियों में शराब पीने के बाद मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति को चोटें आयी थी जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया. अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है.
 

