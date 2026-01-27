scorecardresearch
 
हार गए जायदाद का केस तो दे दी जान, नदी किनारे ऐसे हाल में मिली भाई- बहन की लाश

उत्तर प्रदेश के बांदा में नदी किनारे भाई-बहन के शव मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में पारिवारिक संपत्ति विवाद, कोर्ट केस हारने और मानसिक तनाव के चलते जहर खाकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

नदी किनारे ऐसे हाल में मिली भाई- बहन की लाश (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश के बांदा में नदी किनारे दो शव मिलने से सनसनी फैल गयी. दोनों शव भाई बहन के रूप में पहचाने गए हैं. सूचना पर पहुचीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है. बताया जा रहा है कि दोनो ने परिवारिक कलह और मानसिक तनाव की वजह से जहर खाकर खुदकुशी की है. प्राथमिक जांच में पुलिस को परिवारिक मामले में मुकदमेबाजी और केस हार जाने की वजह से मानसिक तनाव में घटना कारित करने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस मामले में हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है और मृतकों के घर  में पुलिस तैनात की गई है.

मामला कालिंजर थाना क्षेत्र का है. जहां कस्बे के ही रहने वाले भाई बहन के शव नदी किनारे बरामद किए गए हैं. सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुचीं, जांच पड़ताल की और घटना के बाद शवों को पहचान कर परिजनों से पूछताछ की. परिजनों ने पुलिस को बताया कि पीड़ित व्यक्ति की अपने परिवार में सम्पति को लेकर मुकदमेबाजी चल रही थी. उसी दौरान अदालत से दूसरे पक्ष के पक्ष में फैसला आ गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष मानसिक तनाव में आ गया, नौबत बेघर होने की आ गयी. डिप्रेशन में दोनो भाई बहन घर से निकलकर नदी किनारे गए और कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर खौफनाक कदम उठा लिया. दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गयी. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.

नरैनी कोतवाली के पुलिस अधिकारी SHO संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नदी किनारे भाई बहन के शव मिले हैं. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है, परिजनों से पूछताछ में पता चला कि प्रॉपर्टी का मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसमें दूसरे पक्ष के पक्ष में फैसला आया है. मानसिक परिवारिक टेंशन में जहर खाकर घटना को अंजाम देना बताया जा रहा है. मामले में हर एंगल से जांच करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

