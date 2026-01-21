बहन से अफेयर का खूनी बदला! दोस्त ने बहाने से बुलाकर चापड़ से किए चौदह वार

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के जमवारा गांव में 17 जनवरी को एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है. यहां जंगल में नदी किनारे खून से लथपथ हालत में एक युवक का शव बरामद हुआ था. शव के सिर और गले पर गंभीर चोट के कई निशान थे, जिससे साफ था कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई है.

सूचना मिलते ही नरैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भेज दिया. पहचान न होने के कारण पुलिस ने आसपास के थानों और जिलों में सूचना भेजी. इसी दौरान पुलिस को मृतक की पेंट पर लगे एक टेलर के लोगो से अहम सुराग मिला. लोगो में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक टेलर का नाम लिखा था. पुलिस उस टेलर की दुकान तक पहुंची और बिल बुक के आधार पर युवक की पहचान मध्यप्रदेश में पन्ना के रहने वाले तौहीद हसन के रूप में हुई.

इसके बाद बांदा पुलिस ने पन्ना पुलिस के सहयोग से मृतक के परिजनों से संपर्क किया. परिजनों ने बताया कि तौहीद घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है. पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और सर्विलांस के आधार पर उसके दो दोस्तों राशिद खान और आनंद कुमार को हिरासत में लिया. सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

आरोपियों ने बताया कि मृतक तौहीद हसन के राशिद खान की बहन से प्रेम संबंध थे, जिससे राशिद लंबे समय से नाराज था. इसी रंजिश में उसने अपने दोस्त आनंद कुमार के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. दोनों ने तौहीद को बहाने से जमवारा गांव बुलाया और जंगल में ले जाकर चापड़ से करीब 14 वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी. इसके बाद शव को सुनसान इलाके में नदी किनारे फेंक दिया गया और मध्य प्रदेश की ओर फरार हो गए.

एसपी पलाश बंसल ने मामले के खुलासे के लिए तीन टीमें गठित की थीं. थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में यह हत्याकांड सुलझाया गया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चापड़ भी बरामद कर लिया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

