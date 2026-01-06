scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मंगेतर ने इंस्टाग्राम पर डाला लड़की का वीडियो, शादी से ठीक पहले दहेज के लिए की घिनौनी हरकत

बांदा जिले के मटौंध थाना क्षेत्र में शादी से पहले दहेज विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. एक युवती ने अपने होने वाले पति और ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज मांगने, शादी से इनकार करने और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर बदनाम करने का आरोप लगाया है.

Advertisement
X
शादी से पहले मंगेतर ने इंस्टाग्राम पर डाली लड़की की वीडियो (Photo: representational image)
शादी से पहले मंगेतर ने इंस्टाग्राम पर डाली लड़की की वीडियो (Photo: representational image)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अजीबोगरीब हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी से पहले दुल्हन अपने होने वाले मंगेतर और ससुराल वालों की शिकायत लेकर थाना पहुंच गयी. लड़की का कहना है कि शादी तय हो गयी थी, पिता ने लड़के के हाथ में रखने की रस्म भी पूरी कर दी थी, अब ससुराल वाले दहेज की अतिरिक्त मांग कर रहे हैं. इतना ही नहीं, होने वाला पति इंस्ट्राग्राम पर मेरे अश्लील वीडियो शेयर कर रहा है. अब दहेज न देने पर शादी करने से मना कर रहे हैं.

लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति सहित 6 के खिलाफ दहेज की मांग करने, सोशल मीडिया के वीडियो वायरल करने, धमकी देने की धाराओ में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी का कहना है मामले में जांच करके सही तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मामला मटौंध थाना क्षेत्र का है.यहां की रहने वाली एक युवती ने पुलिस शिकायत में बताया कि उसके पिता ने उसकी शादी पिछले वर्ष झांसी जिले में तय की थी. पिता लड़के के हाथ में 11 हजार रुपये, फल फूल बर्तन आदि रखकर रिश्ता पक्का करके आये थे. आगे बताया कि अब ससुराल वाले कथित तौर पर दहेज में अतिरिक्त दो लाख रुपये, एक बाइक की डिमांड कर रहे हैं. गरीबी के चलते पिता देने में असमर्थ हैं, जिससे वो लोग अब शादी करने से मना कर रहे हैं. पूछने पर गालियां और धमकियां दी रहे हैं.पीड़िता डरी और सहमी हुई है. इसके अलावा होने वाला मंगेतर अब इंस्ट्राग्राम में अश्लील फोटो वायरल करके बदनाम कर रहा है. पीड़ित लड़की ने आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है.

सम्बंधित ख़बरें

woman molested and given triple talaq
भाभी को देवर ने कमरे में खींचा, शौहर बोला- दहेज नहीं लाई तो दिक्कत क्या है?
दहेज प्रताड़ना और दो परिवारों के टूटने का दर्दनाक मामला. (Photo: ITG)
पत्नी के जान देने की कोशिश पर पति ने दी जान, दहेज प्रताड़ना का केस होने पर सास ने भी उठाया खौफनाक कदम
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
सावधान! बाजार में चल रहे हैं जाली नोट? नकली नोटों का धंधा करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
शादी का झांसा, दुष्कर्म और दहेज मांगकर शादी से इंकार, सऊदी से लौटते ही आरोपी गिरफ्तार
चौकी इंचार्ज समेत सात लोगों पर केस दर्ज.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
चोरी न कबूलने पर युवक को थर्ड डिग्री, उंगलियां तोड़ीं और पिलाई पेशाब, फिर...
Advertisement

मटौंध थाना के पुलिस अधिकारी SO संदीप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, पीड़ित की शिकायत मिलते ही 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले में जांच करके सही तथ्य मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement