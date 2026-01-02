अकेला देख घर में घुसा... छेड़छाड़ करने लगा अधेड़... लड़की ने फरसे से कर दी हत्या

उत्तर प्रदेश के बांदा में मुरवल गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 19 साल की लड़की ने एक 50 साल के अधेड़ की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गयी. बताया जा रहा है लड़की घर में अकेली थी, उसी समय पड़ोसी शख्स घर मे घुस आया. वह शराब के नशे में लड़की से छेड़खानी और जबरन गलत काम करने की कोशिश करने लगा. विरोध करने पर जोर जबरजस्ती की तो लड़की ने पास रखे धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.अधेड़ की मौके पर मौत हो गयी.
सूचना पर पहुचीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है और आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है. गांव वालों का कहना है कि 'लड़की के पिता की पहले मौत हो चुकी है. मृतक उसका दोस्त है और उसके लड़की की मां से सम्बन्ध थे जिसके चलके वह घर में भी आता जाता था. ये लड़की को अच्छा नही लगता था. आज लड़की अपने साथ गलत हरकते बर्दाश्त नहीं कर सकी तो उसने ये खौफनाक कदम उठाया'. गांव वालों का कहना है कि बेटी ने अपने साथ गलत होने पर सही काम किया है. इससे दोबारा कोई भी ऐसा गंदा काम करने से डरेगा. वहीं मृतक सपा का बूथ का सक्रिय कार्यकर्ता बताया गया है.
