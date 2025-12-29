scorecardresearch
 
'8 माह की प्रेग्नेंट हूं...' वीडियो बनाते हुए पति ने छीना फोन, फिर मिली पत्नी की लाश

बागपत में आठ माह की गर्भवती महिला कनक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है. मौत से पहले बनाए गए वीडियो में महिला ने पति पर अवैध संबंध, प्रताड़ना और हत्या की साजिश का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

वीडियो बनाते हुए पति ने छीना फोन, फिर मिली पत्नी की लाश (Photo: ITG)
वीडियो बनाते हुए पति ने छीना फोन, फिर मिली पत्नी की लाश (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में बागपत से एक ऐसी खबर आई जिसने रिश्तों की बुनियाद को ही झकझोर कर रख दिया. यहां मां बनने जा रही एक महिला की चीखें मोबाइल कैमरे में कैद हो गईं.मौत से पहले महिला ने वीडियो बनाकर पति पर अवैध संबंध और हत्या की साजिश का आरोप लगाया. वीडियो में उसने साफ कहा- 'मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति है.' कुछ ही दिन बाद उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई.

8 माह की गर्भवती महिला की मौत
  
दरअसल, बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां 8 माह की गर्भवती महिला कनक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मौत से पहले बनाया गया उसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान पति उसे बार-बार दबाव बनाकर यह कहलवाने की कोशिश करता है कि रोकर बोल कि वह मरने जा रही है. जिसके बाद कनक वीडियो रिकॉर्ड कर बताती है कि वो 8 माह की गर्भवती है और जबसे वो गर्भवती हुई उसका पति उसे प्रताड़ित करता आ रहा है.

पति के सहकर्मी से हैं नाजायज सबंध

वह आगे कहती है- रात में 10 बजे वो घर के बाहर ,है पति कभी बाल खींचता है कभी मारता है. इतना ही नहीं, कनक रोते हुए कह रही है- मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति होगा. कनक ने वीडियो में आरोप लगाया कि उसके पति आशीष के उसकी सहकर्मी से नाजायज सबंध हैं, जिसका सबूत भी उसके पास है. इसकी वजह से घर में लगातार झगड़े होते थे. उसने यह भी कहा कि वह कई बार अपने पति को रंगे हाथों पकड़ चुकी थी. वीडियो में इसी बीच कनक का पति मोबाइल झपट लेता है और इस सब के कुछ दिन बाद महिला की मौत की खबर सामने आती है.

Advertisement

एकाएक मिली कनक की मौत की खबर

परिजनों के मुताबिक, कनक शादी के बाद से ही पति की प्रताड़ना झेल रही थी. वह गर्भवती होने के चलते मायके आ गई थी और दोबारा ससुराल जाने को तैयार नहीं थी.लेकिन कुछ दिन पहले उसका पति आशीष जबरन उसे वापस अपने साथ ले गया. इसके कुछ ही दिनों बाद कनक की मौत की खबर मायके पहुंची, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.

दरअसल, कनक मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना क्षेत्र के परासौली गांव की रहने वाली थी. उसकी शादी नवंबर 2024 में बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के धनौरा गांव के आशीष से हुई थी. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पीएम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि स्प्ष्ट हो कनक की मौत कैसे हुई. हालांकि फिलहाल पुलिस ने ऑफिसल X अकाउंट पर इस प्रकरण में जांच कार्रवाही की बात कहीं है. 

