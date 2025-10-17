बागपत में युवक पर फूटा पति-पत्नी का गुस्सा... सरेराह बरसाए लात-घूंसे, तमाशा देखती रही भीड़

यूपी में बागपत के बड़ौत बाजार में दिनदहाड़े, व्यस्त बाजार में पति-पत्नी ने एक युवक पर हमला कर दिया. महिला ने युवक के बाल पकड़कर उसे पटक- पटक कर थप्पड़ मारे, जबकि उसका पति पीछे से ताबड़तोड़ मुक्के और लातों की बरसात करता रहा. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद किसी मामूली लेन-देन को लेकर हुआ था. घटना के दौरान युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन आसपास खड़ी भीड़ सिर्फ तमाशा देखती रही. कुछ राहगीरों ने मोबाइल निकालकर वीडियो भी बनाया, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला बार-बार युवक को खींचकर थप्पड़ मार रही है और पति पीछे से मुक्के बरसा रहा है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ौत कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. पुलिस ने वीयो डिका संज्ञान लेते हुए ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा की और आरोपियों की पहचान कर एक को गिरफ्तार कर लिया.

इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अन्य आरोपी की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा और पब्लिक जगह पर मारपीट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बड़ौत पुलिस इस घटना को लेकर सतर्कता बरत रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. वायरल वीडियो ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा तेज है.

