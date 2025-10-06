बाल नोचे, थप्पड़ जड़े, पैर भी पकड़वाए... बिजनौर में मेला देखने जा रहे युवक की बेरहमी से पिटाई, 'सनकी शूटर' इंस्टा आईडी से वीडियो किया वायरल

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नुमाइश देखने जा रहे युवक सलमान को कुछ युवकों ने रोककर बेरहमी से पीटा और लूटपाट की. आरोपियों ने पिटाई का वीडियो भी बनाया और वायरल कर दिया. पुलिस ने पहले इस मामले में कार्रवाई करने से मना कर दिया था और पीड़ित के पिता को भटकाती रही. अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस नींद से जागी है और 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दरअसल, सलमान नाम के युवक को कुछ अन्य युवकों ने रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा था और लूटपाट की थी. यह घटना 22 अगस्त को बिजनौर में सबदलपुर रेहरा से नुमाइश देखने आते समय हुई थी. गंज गांव के रहने वाले सरफराज, अरमान, हरीश, ओसामा, जीशान और उनके कुछ साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

युवक को पकड़कर पास के जंगल में ले जाया गया और लात-घूंसों से पीटा गया. आरोपियों ने पिटाई का वीडियो बनाया और सलमान से पैर भी पकड़वाए. पुलिस ने पहले घटना को फर्जी बताकर तहरीर लेने से मना कर दिया था. पिटाई का वीडियो 'सनकी शूटर' नाम की इंस्टाग्राम आईडी से वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की.

पुलिस की लापरवाही और वायरल वीडियो

घटना के बाद सलमान ने घर जाकर परिजनों को जानकारी दी. अगले दिन, 23 अगस्त को सलमान के पिता कलाम ने पहले गंज चौकी और फिर हीमपुर थाने में तहरीर देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों जगह से उन्हें यह कहकर भगा दिया कि मामला उनके क्षेत्र का नहीं है और यह घटना फर्जी है. पिता लगातार इंसाफ मांगते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें फटकारती रही. मगर, जब सलमान की बेरहमी से पिटाई और पैर पकड़वाने का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस हरकत में आई.

Advertisement

वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज हुआ मुकदमा

वीडियो वायरल होने के बाद, सहायक एसपी गौतम राय ने मामले में कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पीड़ित युवक सलमान के पिता कलाम की तहरीर पर अब 6 नामजद आरोपियों (सरफराज, अरमान, आरिफ, ओसामा, तरमीन और जीशान) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सहायक एसपी ने कहा कि अब आरोपियों की तलाश की जा रही है और घटना में शामिल उनके अन्य साथियों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----