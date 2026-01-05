हैवानियत की हद...बागपत में स्ट्रीट डॉग के साथ दरिंदगी, जबरन पिलाई शराब दोस्त ने बनाया Video

उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद से पशु क्रूरता का ऐसा शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सड़क पर बेज़ुबान जानवर के साथ की गई इस हैवानियत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और लोगों के गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा है.

मामला थाना रमाला क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक युवक खुलेआम कानून और संवेदनाओं को ठेंगा दिखाते हुए एक स्ट्रीट डॉग को जबरन शराब पिलाता नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक एक हाथ से कुत्ते को कसकर पकड़े हुए है, जबकि दूसरे हाथ में शराब की बोतल है. बेज़ुबान कुत्ता खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, तड़पता है, छटपटाता है, लेकिन युवक उसे छोड़ने की बजाय उसके मुंह में जबरन शराब उड़ेल देता है. शराब गले में जाते ही कुत्ता दर्द और डर से चीखता-चिल्लाता हुआ किसी तरह वहां से भाग निकलता है.

हैरानी की बात ये है कि इस पूरी दरिंदगी को अंजाम देते वक्त दूसरा युवक बेखौफ होकर इसका वीडियो बनाता रहा, मानो यह कोई मनोरंजन की बात हो. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है.

वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. रमाला इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी को जल्द हिरासत में लेने की कार्रवाई की जा रही है. साथ बागपत पुलिस के ट्वीटर भी कार्रवाही की बात कही गई है.





