scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हैवानियत की हद...बागपत में स्ट्रीट डॉग के साथ दरिंदगी, जबरन पिलाई शराब दोस्त ने बनाया Video

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पशु क्रूरता का शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने स्ट्रीट डॉग को जबरन शराब पिलाई. इस अमानवीय कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

Advertisement
X
स्ट्रीट डॉग के साथ दरिंदगी (Photo: ITG)
स्ट्रीट डॉग के साथ दरिंदगी (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद से पशु क्रूरता का ऐसा शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सड़क पर बेज़ुबान जानवर के साथ की गई इस हैवानियत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और लोगों के गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा है. 

मामला थाना रमाला क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक युवक खुलेआम कानून और संवेदनाओं को ठेंगा दिखाते हुए एक स्ट्रीट डॉग को जबरन शराब पिलाता नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक एक हाथ से कुत्ते को कसकर पकड़े हुए है, जबकि दूसरे हाथ में शराब की बोतल है. बेज़ुबान कुत्ता खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, तड़पता है, छटपटाता है, लेकिन युवक उसे छोड़ने की बजाय उसके मुंह में जबरन शराब उड़ेल देता है. शराब गले में जाते ही कुत्ता दर्द और डर से चीखता-चिल्लाता हुआ किसी तरह वहां से भाग निकलता है.

हैरानी की बात ये है कि इस पूरी दरिंदगी को अंजाम देते वक्त दूसरा युवक बेखौफ होकर इसका वीडियो बनाता रहा, मानो यह कोई मनोरंजन की बात हो. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है.

सम्बंधित ख़बरें

मुरादाबाद में बिल्ली से बर्बरता (सांकेतिक फोटो)
बिल्ली ने रास्ता काटा तो पीटकर मार डाला, फिर पेट्रोल डालकर जला दिया
बेजुबान से क्रूरता, कुत्ते को बाइक से बांधकर बुरी तरह पीटा, फिर कई किलोमीटर तक घसीटा
Rehana and Inam arrested in connection with Baghpat Faisal murder case (Photo - ITG)
बागपत के फैसल हत्याकांड में लेडी गैंगस्टर रिहाना गिरफ्तार, लाश के किए थे 3 टुकड़े
woman molested and given triple talaq
भाभी को देवर ने कमरे में खींचा, शौहर बोला- दहेज नहीं लाई तो दिक्कत क्या है?
बागपत में सिगरेट वाले बाबा का दरबार. (Photo: Screengrab)
बागपत में सिगरेट वाले बाबा... दरबार में भीड़, दावा- कश लगाते ही धुएं से भाग जाते हैं भूत-प्रेत
Advertisement

वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. रमाला इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी को जल्द हिरासत में लेने की कार्रवाई की जा रही है. साथ बागपत पुलिस के ट्वीटर भी कार्रवाही की बात कही गई है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement