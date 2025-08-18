scorecardresearch
 

सीतापुर: जेल में आजम खान से मिले पत्नी और बेटा, बोले- जेल चाहे सोने की हो या हीरे की, जेल ही होती है

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से सीतापुर जिला जेल में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अदीब आजम ने मुलाकात की. यह मुलाकात करीब सवा घंटे चली. अदीब ने कहा कि जेल चाहे सोने की हो या हीरे की, आखिरकार जेल ही होती है. मुकदमों पर पूछे गए सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि यह जानकारी वकील ही दे सकते हैं.

जेल में आजम खान से मिले पत्नी और बेटा (Photo: Screengrab)
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से शनिवार को उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अदीब आजम मिलने सीतापुर जिला जेल पहुंचे. दोनों ने जेल में आजम खान से करीब सवा घंटे तक बातचीत की.

बता दें, आजम खान बीते दो साल से अधिक समय से सीतापुर जेल में बंद हैं. रामपुर और मुरादाबाद में चल रहे कई मुकदमों और दो मामलों में हुई सजा के चलते उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है. इन मामलों की सुनवाई अलग-अलग अदालतों में जारी है.

जेल में पत्नी और बेटे से मिले आजम खान

मुलाकात के बाद जेल से बाहर आए अदीब आजम ने कहा कि जेल आखिरकार जेल ही होती है. उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और पूजा पाल से जुड़े सवालों पर किसी भी तरह का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया. अदीब ने दोहराया कि जेल चाहे सोने की हो या हीरे की बनी हो, वह जेल ही होती है.

रामपुर और मुरादाबाद में चल रहे कई मुकदमें

आजम खान के मुकदमों की सुनवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर अदीब ने कहा कि इसकी पूरी जानकारी केवल उनके वकील ही दे सकते हैं. इस मौके पर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा भी मीडिया से ज्यादा बात करने के लिए तैयार नहीं हुईं. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि न्यायपालिका ही सब जानती है.

