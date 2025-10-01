scorecardresearch
 

Feedback

अतीक अहमद के बेटे अली की जेल बदली, नैनी से झांसी किया जाएगा शिफ्ट

माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल से अब झांसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा. शासन के आदेश के बाद इसकी तैयारी शुरू हो गई है. उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अली अहमद ने 30 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर किया था.

Advertisement
X
अतीक अहमद का बेटा अली अहमद (फाइल फोटो)
अतीक अहमद का बेटा अली अहमद (फाइल फोटो)

माफिया अतीक अहमद के बेटे अली की जेल बदली जाएगी. प्रयागराज की नैनी जेल से अब उसे झांसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा. शासन से आदेश जारी होने के बाद झांसी जेल में तैयारियां शुरू हो गई हैं. अली अहमद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है. उसने 30 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर किया था. इससे पहले काफी टाइम तक फरारी काटी और पुलिस को चकमा देता रहा. 

जानकारी के मुताबिक, अतीक के बेटे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है. उसे झांसी जेल की हाई सिक्योरटी बैरक में रखा जाएगा . साथ ही सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी होगी. नैनी जेल में भी उसे टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था. आज शाम या कल सुबह तक अली अहमद को झांसी जेल में शिफ्ट किए जाने की संभावना है. इसका आदेश नैनी जेल प्रशासन के पास पहुंच चुका है. 

यह भी पढ़ें: प्रयागराज: नैनी जेल में अतीक का बेटा अली अहमद 'फांसी घर' में किया गया शिफ्ट, हाई सिक्योरिटी बैरक में होगी 24 घंटे निगरानी; कैश मिलने के बाद एक्शन

सम्बंधित ख़बरें

अतीक अहमद के शूटर साबिर के सहयोगी अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. (File Photo: ITG)
अतीक अहमद के शूटर साबिर के सहयोगी अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज 
विधायक पूजा पाल (Photo: Facebook/@vidhayak.Poojapal)
'साजिश थी मेरी दूसरी शादी...', खुद पर उठे सवाल तो पूजा पाल ने खोले कई राज 
Statement on Ateeq Ahmed, expulsion from the party!
'अतीक का नाम लेने की मिली सजा', सपा से निष्कासन पर बोली पूजा पाल 
MLA पूजा पाल ने पार्टी से निष्कासित किए जाने पर की बातचीत (Photo: ITG)
'योगी-मोदी ने इंसाफ दिलाया, समाजवादी पार्टी ने...' अखिलेश के एक्शन पर बोलीं पूजा पाल 
Praise for Yogi in the Ateeq case, SP dismisses Pooja Pal.
पूजा पाल को वो बयान, जिसपर SP ने किया पार्टी से निष्कासित; देखें  

गौरतलब है कि नैनी जेल में अली की बैरक में कैश मिलने पर उसे 'तन्हाई घर' में रखा गया था. इसके कुछ महीने बाद अब शासन ने माफिया के बेटे को प्रयागराज से झांसी जेल भेजने का फैसला किया है. उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने के अलावा अली पर प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू से 5 करोड रुपये की रंगदारी मांगने का भी आरोप है. 

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, नैनी जेल में रहते हुए अली ने छोटे भाई असद और परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर उमेश पाल हत्याकांड का प्लान बनाया था. इस केस में उसका बड़ा भाई उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है. वहीं आरोपी भाई असद, पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ मारे जा चुके हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement