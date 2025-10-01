अतीक अहमद के बेटे अली की जेल बदली, नैनी से झांसी किया जाएगा शिफ्ट

माफिया अतीक अहमद के बेटे अली की जेल बदली जाएगी. प्रयागराज की नैनी जेल से अब उसे झांसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा. शासन से आदेश जारी होने के बाद झांसी जेल में तैयारियां शुरू हो गई हैं. अली अहमद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है. उसने 30 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर किया था. इससे पहले काफी टाइम तक फरारी काटी और पुलिस को चकमा देता रहा.

जानकारी के मुताबिक, अतीक के बेटे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है. उसे झांसी जेल की हाई सिक्योरटी बैरक में रखा जाएगा . साथ ही सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी होगी. नैनी जेल में भी उसे टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था. आज शाम या कल सुबह तक अली अहमद को झांसी जेल में शिफ्ट किए जाने की संभावना है. इसका आदेश नैनी जेल प्रशासन के पास पहुंच चुका है.

गौरतलब है कि नैनी जेल में अली की बैरक में कैश मिलने पर उसे 'तन्हाई घर' में रखा गया था. इसके कुछ महीने बाद अब शासन ने माफिया के बेटे को प्रयागराज से झांसी जेल भेजने का फैसला किया है. उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने के अलावा अली पर प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू से 5 करोड रुपये की रंगदारी मांगने का भी आरोप है.

पुलिस के मुताबिक, नैनी जेल में रहते हुए अली ने छोटे भाई असद और परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर उमेश पाल हत्याकांड का प्लान बनाया था. इस केस में उसका बड़ा भाई उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है. वहीं आरोपी भाई असद, पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ मारे जा चुके हैं.

