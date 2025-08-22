scorecardresearch
 

Feedback

'शरीर के घाव तो भर जाएंगे, लेकिन मन पर लगा घाव जिंदगी भर रहेगा', मेरठ टोल प्लाजा पर जिस फौजी के साथ हुई थी मारपीट, उसने बयां किया दर्द

सैन्य अस्पताल में भर्ती घायल फौजी कपिल पंवार ने कहा- हालांकि, उन्हें सीमा पर दुश्मनों का सामना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन अपने ही देश में उनके साथ हुए व्यवहार ने उनके दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया है.

Advertisement
X
अस्पताल में भर्ती जवान कपिल पंवार (Photo: sangeet som/fb)
अस्पताल में भर्ती जवान कपिल पंवार (Photo: sangeet som/fb)

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में टोल प्लाजा कर्मचारियों की हिंसा का शिकार बने सेना के जवान कपिल पंवार ने पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि शारीरिक चोटें तो समय के साथ भर जाती हैं, लेकिन मानसिक घाव जिंदगी भर नहीं रहते. 

अपने साथ हुई इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सैन्य अस्पताल में भर्ती कपिल पंवार ने कहा- हालांकि, उन्हें सीमा पर दुश्मनों का सामना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन अपने ही देश में उनके साथ हुए व्यवहार ने उनके दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया है. उन्होंने कहा, "शरीर के घाव तो समय के साथ भर जाएंगे, लेकिन मन पर लगा घाव जिंदगी भर रहेगा."

मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर 17 अगस्त की घटना के बारे में बताते हुए, गोटका गांव के रहने वाले इस जवान ने कहा कि वह श्रीनगर जाने वाली उड़ान के लिए दिल्ली हवाई अड्डे जा रहे थे, जहां उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करना था. उन्होंने टोल कर्मचारियों से अपना पहचान पत्र दिखाते हुए अपने वाहन को जल्दी से गुज़रने देने का अनुरोध किया. लेकिन उनकी मदद करने के बजाय, कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जब कपिल ने विरोध करने की कोशिश की, तो लाठी-डंडों से उन पर हमला किया. इस हमले के वक्त कपिल पंवार के पिता, चाचा और चचेरे भाई भी कार में मौजूद थे. लेकिन गाड़ी का लॉक जाम होने के कारण वे कोई मदद नहीं कर पाए. 

सम्बंधित ख़बरें

Soldiers honored at Kashi Toll Plaza in Meerut (Photo: ITG)
VIDEO: बवाल के बाद अब मेरठ के टोल प्लाजा पर फौजियों का सम्मान, कर्मचारी कर रहे सैल्यूट  
समय रहते पुलिस ने बचाई युवक की जान. (Photo: ITG)
पुलिस बनी देवदूत... फांसी लगा रहे युवक की बचाई जान, CPR दिया तो लौट आईं सांसें 
Gang war Meerut
मेरठ में बदमाशों के बीच दिनदहाड़े चली गोलियां; Video 
The scene after the gang war in Meerut (Photo: Itg)
मेरठ में कालू और गोलू ग्रुप के बीच गैंगवार, 50 राउंड फायरिंग, जली बाइकें-खोखे बरामद 
Sangeet Som warning Meerut police officer (Photo: screengrab)
'नप जाओगे मिश्रा जी, तुम्हारी हवाबाजी', टोल प्लाजा कांड को लेकर अधिकारी पर भड़के BJP नेता 
Advertisement

कपिल के माता-पिता ने इस घटना में शामिल लोगों के लिए कड़ी सज़ा की मांग की है और इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालने वाले उनके बेटे पर घर पर हमला किया गया. इस आक्रोश के बाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने निजी टोल ऑपरेटर मेसर्स धरम सिंह पर कार्रवाई की है. 

यह भी पढ़ें: 'नप जाओगे मिश्रा जी, तुम्हारी हवाबाजी...', मेरठ टोल प्लाजा कांड पर BJP नेता संगीत सोम ने पुलिस अधिकारी को हड़काया; जवान की पिटाई पर सेना ने किया भी रिएक्ट

NHAI टोल एजेंसी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा, एजेंसी की 3.70 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि भी ज़ब्त कर ली है और उसे एक साल के लिए टोल प्लाज़ा संचालन से ब्लैकलिस्ट कर दिया है. 

NHAI बागपत के परियोजना निदेशक नरेंद्र सिंह ने कहा कि आंतरिक जांच में टोल ऑपरेटर की ओर से घोर लापरवाही पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि एजेंसी जल्द ही टोल प्लाज़ा के प्रबंधन के लिए एक नई कंपनी का चयन करेगी. 

सिंह ने कहा, "भविष्य के टोल ऑपरेटरों को केवल ऐसे कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया जाएगा जो यात्रियों के साथ विनम्र और संवेदनशील व्यवहार करें." इस बीच NHAI के बागपत डिवीजन की 15 सदस्यीय टीम ने भूनी टोल प्लाजा का कार्यभार संभाल लिया है और कैश काउंटर फिर से खोले जा रहे हैं. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: मेरठ के टोल प्लाजा पर जिस जवान के साथ हुई मारपीट, वह ऑपरेशन सिंदूर में भी था शामिल, छुट्टी खत्म होने पर ड्यूटी जॉइन करने जा रहा था श्रीनगर

फिलहाल, मेरठ टोल कांड में पुलिस ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें करनावल निवासी रवि (19) भी शामिल है, जिसे मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया गया था. बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जिले के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 

यह भी पढ़ें: टोल एजेंसी पर 20 लाख जुर्माना, ठेका होगा रद्द... ऑपरेशन सिंदूर में शामिल फौजी से मारपीट मामले में NHAI का एक्शन

पुलिस ने बताया कि घटना वाली रात कपिल और उसके साथियों शिवम और सुधीर पर टोल कर्मचारियों ने लाठी और लोहे की रॉड से हमला किया था. बाद में हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुए. 

कपिल के पिता की शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास, गैरकानूनी रूप से एकत्र होने और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की लूटपाट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

वहीं, भारतीय सेना की मध्य कमान ने इस घटना की कड़ी निंदा की और न्याय सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया. कमान ने कहा, "भारतीय सेना न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement