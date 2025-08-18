scorecardresearch
 

मेरठ के टोल प्लाजा पर जिस जवान के साथ हुई मारपीट, वह ऑपरेशन सिंदूर में भी था शामिल, छुट्टी खत्म होने पर ड्यूटी जॉइन करने जा रहा था श्रीनगर

मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ड्यूटी पर लौट रहे एक सेना के जवान कपिल की टोल कर्मियों और बाउंसरों ने बुरी तरह पिटाई कर दी. टोल शुल्क और जाम को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने टोल पर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की.

मेरठ के टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो वायरल (Photo: screengrab)
मेरठ के टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो वायरल (Photo: screengrab)

मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भुनी टोल प्लाजा पर सेना के एक जवान के साथ मारपीट की घटना हुई. यह घटना रविवार रात को हुई, जब सेना के जवान कपिल अपनी छुट्टी पूरी करके वापस ड्यूटी पर जा रहे थे. वह कश्मीर में तैनात हैं. टोल पर जाम और टोल शुल्क को लेकर उनकी टोल कर्मियों से कहासुनी हो गई. इसके बाद टोल पर तैनात बाउंसरों ने कपिल और उनके चचेरे भाई के साथ लाठी-डंडों, लोहे की रॉड से मारपीट की. 

पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

मामला सामने आने के बाद मेरठ पुलिस हरकत में आई. एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि घटना के संबंध में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन पर हत्या के प्रयास की धारा लगाई गई है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सचिन, विजय, अनुज, अंकित, सुरेश राणा और अंकित शर्मा शामिल हैं. पुलिस ने टोल के सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिए हैं और आगे की जांच जारी है. 

वायरल हुआ वीडियो, ग्रामीणों का हंगामा

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टोलकर्मी जवान को खंभे से पकड़कर पीटते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जवान को लात-घूंसों और डंडों से पीटा गया, और एक टोलकर्मी ने तो ईंट तक उठा रखी थी. इस घटना से नाराज होकर आसपास के ग्रामीणों ने भुनी टोल प्लाजा पर पहुंचकर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की. 

मेरठ पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

छुट्टी पूरी कर ड्यूटी पर जा रहा था जवान

पीड़ित जवान कपिल सेना में है और उसकी पोस्टिंग श्रीनगर में है. वह ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल था. अपनी छुट्टी पूरी कर वह दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर ड्यूटी पर वापस जा रहा था. उसके पिता ने सरूरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा उनके गांव के पास है और टोल में छूट की श्रेणी में आता है. टोलकर्मी छूट देने के बजाय बदतमीजी करने लगे, जिसके बाद यह घटना हुई. 

