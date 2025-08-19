scorecardresearch
 

'नप जाओगे मिश्रा जी, तुम्हारी हवाबाजी...', मेरठ टोल प्लाजा कांड पर BJP नेता संगीत सोम ने पुलिस अधिकारी को हड़काया; जवान की पिटाई पर सेना ने किया भी रिएक्ट

भारतीय सेना की मध्य कमान ने मेरठ टोल प्लाजा कांड पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया- "सेना एक सेवारत सैनिक के खिलाफ ऐसी घटना की कड़ी निंदा करती है. दोषियों को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया है."

मेरठ पुलिस के अधिकारी को चेतावनी देते संगीत सोम (Photo: screengrab)
मेरठ पुलिस के अधिकारी को चेतावनी देते संगीत सोम (Photo: screengrab)

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौट रहे सेना के एक जवान पर टोल प्लाजा कर्मचारियों ने हमला कर दिया. जवान और उसके भाई को पोल से बांधकर लाठी-डंडों से पीटा गया. इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने भुनी टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम धरने पर बैठ गए और पुलिस अधिकारियों पर भड़क उठे. इस बाबत मंगलवार को महापंचायत भी बुलाई गई, जिसमें जवान से मारपीट की घटना पर रोष जताया गया, साथ ही आरोपियों और लापरवाहों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की गई. फिलहाल, पुलिस ने आधा दर्जन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है. 

दरअसल, पूरा मामला मेरठ-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-709A) पर स्थित भुनी टोल प्लाजा का है, जहां 17 अगस्त की रात एक शर्मनाक घटना सामने आई थी. इसमें टोल कर्मचारियों ने भारतीय सेना के जवान कपिल सिंह और उनके भाई शिवम के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. इस घटना के बाद NHAI ने सख्त कार्रवाई करते हुए टोल कलेक्शन एजेंसी, मेसर्स धरम सिंह एंड कंपनी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कंपनी का अनुबंध खत्म करने और भविष्य में टोल प्लाजा की बिडिंग में भाग लेने से रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. भारतीय सेना ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. 

वहीं, जवान से मारपीट की घटना का वीडियो सामने आने के बाद मेरठ के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर भी आक्रोश फैल गया. घटना रविवार शाम सरूरपुर इलाके के भूनी टोल प्लाजा पर उस समय घटी जब श्रीनगर में तैनात गोटका गांव का एक जवान  कपिल दिल्ली हवाई अड्डे जा रहा था. 

टोल पर सेना के जवान की पिटाई, 6 गिरफ्तार 

उसकी कार लंबी कतार में फंस गई थी और जब उसने टोल कर्मचारियों से जल्दी रास्ता साफ करने को कहा, तो विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते बहस बढ़ गई कि कपिल की टोल कर्मचारियों ने पिटाई कर दी. सीसीटीवी फुटेज और जवान के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया. 

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि टोल कर्मचारियों और कुछ स्थानीय युवकों ने कपिल और उसके साथियों को एक खंभे से बांध दिया और उनके साथ मारपीट की. उन्होंने कहा कि इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. 

NHAI ने लिया एक्शन 

इस घटना का संज्ञान लेते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सोमवार को टोल वसूली एजेंसी मेसर्स धरम सिंह पर "अनुबंध का गंभीर उल्लंघन" करार देते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. प्राधिकरण ने एजेंसी का अनुबंध समाप्त करने और उसे भविष्य में बोली लगाने से रोकने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है. 

NHAI ने एक बयान में कहा, "एनएचएआई टोल प्लाजा कर्मचारियों के इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करता है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है."

भारतीय सेना ने दिया ये बयान

भारतीय सेना की मध्य कमान ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया- "सेना एक सेवारत सैनिक के खिलाफ ऐसी घटना की कड़ी निंदा करती है. दोषियों को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया है."

इसमें आगे कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत हत्या के प्रयास, गैरकानूनी जमावड़ा और डकैती के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और सेना ने भी NHAI के समक्ष विरोध दर्ज कराया है. मध्य कमान ने कहा, "भारतीय सेना न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी."

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया के अलावा, इस घटना के बाद सोमवार को सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन भी हुए, गुस्साए ग्रामीण टोल प्लाजा पर जमा हो गए, नारे लगाए और बिना टोल भुगतान के वाहनों को गुजरने दिया. प्रदर्शनकारियों ने टोल वसूली कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की मांग की. 

संगीत सोम ने पुलिसवालों को चेताया 

उधर, भाजपा नेता और सरधना के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए. संगीत सोम ने कहा कि बीजेपी सरकार में गुंडई नहीं चलेगी. सेना के जवान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. देखें वीडियो- 

ग्रामीणों के बीच सड़क पर ही बैठकर पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया, तो वो यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे. उन्होंने एसपी देहात राकेश मिश्रा, एडीएम प्रशासन, एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों को भी सड़क पर ही बैठा लिया और कहा कि किसी की हैसियत नहीं, जो उन्हें धरने से उठा दे. सोम ने एसपी देहात से कहा- "नप जाओगे मिश्रा जी...ये जो तुम्हारी हवाबाजी मे फोन कर रहे हो ना... कप्तान नहीं हो ना... तो जाओ कप्तान को भेजो, बुलाओ." 

एसपी ने कही ये बात 

मीडिया से बात करते हुए एसपी (ग्रामीण) मिश्रा ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने और भीड़ को शांत करने के लिए कई थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया है. फिलहाल, शांति व्यवस्था कायम है. मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और लिखित शिकायत के आधार पर छह आरोपियों - जिनकी पहचान सचिन, विजय, अनुज, अंकित, सुरेश राणा और अंकित शर्मा के रूप में हुई है - को सिपाही पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. 

---- समाप्त ----
