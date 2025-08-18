20 लाख का जुर्माना, ठेका होगा रद्द, ब्लैकलिस्ट की तैयारी... टोल एजेंसी पर NHAI का सख्त एक्शन, जवान से हुई थी मारपीट

मेरठ-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-709A) पर स्थित भुनी टोल प्लाजा पर 17 अगस्त की रात एक शर्मनाक घटना सामने आई, जिसमें टोल कर्मचारियों ने भारतीय सेना के जवान कपिल सिंह और उनके भाई शिवम के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सख्त कार्रवाई करते हुए टोल कलेक्शन एजेंसी, मेसर्स धरम सिंह एंड कंपनी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और कंपनी का अनुबंध समाप्त करने के साथ-साथ भविष्य में टोल प्लाजा की बिडिंग में भाग लेने से रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

जवान के साथ टोल कर्मियों ने की थी मारपीट

मेरठ के गोटका गांव निवासी सेना के जवान कपिल सिंह 17 अगस्त की रात अपने चचेरे भाई शिवम के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे. उन्हें श्रीनगर में अपनी ड्यूटी जॉइन करनी थी. भुनी टोल प्लाजा पर लंबी कतार और समय की कमी के कारण कपिल ने टोल कर्मचारियों से वाहन जल्दी निकालने की अपील की. इस बात पर विवाद बढ़ गया और टोल कर्मचारियों ने कथित तौर पर जवान के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि कर्मचारियों ने कपिल को खंभे से बांधकर लाठी-डंडों से पीटा और एक कर्मचारी ने ईंट उठाने की कोशिश भी की.

इस दौरान कपिल के भाई शिवम ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी मारपीट की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद जनता में आक्रोश फैल गया. घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ टोल प्लाजा पर जमा हो गई और उन्होंने टोल कर्मचारियों के खिलाफ विरोध जताते हुए तोड़फोड़ की. इस हंगामे के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ गया. मेरठ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में एफआईआर दर्ज की और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

टोल कलेक्शन एजेंसी पर 20 लाख का जुर्माना

एनएचएआई ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और टोल कलेक्शन एजेंसी पर 20 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया. एनएचआईए ने एक बयान में कहा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को अनुशासित रखने और टोल प्लाजा पर व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही, जो अनुबंध का बड़ा उल्लंघन है. एनएचएआई ने बयान जारी कर कहा, 'हम इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

जवान कपिल सिंह और उनके भाई शिवम की हालत स्थिर है. यह घटना सैनिकों के प्रति सम्मान और टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है. सोशल मीडिया पर लोगों ने टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी और स्थानीय पुलिस की कथित निष्क्रियता की आलोचना की है. कई यूजर्स ने इस घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. भुनी टोल प्लाजा मेरठ-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-709A) पर मेरठ जिले के भुनी गांव के पास स्थित है.

