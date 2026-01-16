गले पर पैर रखकर घोंटा गला और...पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को दी दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक दर्दनाक और मार्मिक हत्याकांड सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति की निर्मम हत्या कर दी गई. पुलिस ने 22 घंटे के भीतर घटना का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल सामान भी बरामद कर लिया है.

रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से हड़कंप

घटना बुधवार शाम लगभग 7 बजकर 49 मिनट की है. डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि नौगांव रेलवे फाटक से धनौरा की तरफ रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है. मौके पर पहुंची थाना मंडी धनौरा पुलिस ने मृतक की पहचान 35 वर्षीय टिंकु पुत्र हरनाम सिंह के रूप में की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Asphyxia Strangulation बताया गया.

शादी के पहले से था पत्नी का अफेयर

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि हत्या का कारण टिंकू की पत्नी संगीता और उसके प्रेमी नरसिंह देव के साथ अवैध संबंध थे. संगीता की शादी टिंकु से 6 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन वह पहले से ही नरसिंह देव के संपर्क में थी और शादी के बाद भी संबंध जारी रहे.

शराब पिलाकर घोंटा गला

जानकारी के अनुसार, 10 जनवरी 2026 को नरसिंह देव संगीता से मिलने उसके घर आया, जिसके बारे में अन्य परिवारजनों को पता चल गया था. इसके बाद, 13/14 जनवरी की रात को आरोपी योजना बनाकर टिंकु को शराब पिला कर रेलवे ट्रैक पर ले गए. नशे की हालत में टिंकु गिर गया, इसके बाद नरसिंह देव ने टिंकु के गले पर पैर रखा और सिर पर बंधे लाल कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी. मृतक का शव रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया गया ताकि किसी को यह हत्या का संदेह न हो और इसे ट्रेन दुर्घटना प्रतीत हो.

पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने घटना का शीघ्र खुलासा करने के लिए थाना मंडी धनौरा में विशेष टीम का गठन किया. टीम ने CCTV फुटेज और सर्विलांस सिस्टम की मदद से संगीता और नरसिंह देव को गिरफ्तार किया. फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है और दोनों से पूछताछ जारी है.



