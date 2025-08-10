नशीली दवा खिलाकर पत्नी ने काट दिया पति का प्राइवेट पार्ट... UP के अमेठी में दिल दहलाने वाला मामला

उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पति से नाराज दूसरी पत्नी ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. साथ ही पति के शरीर पर चाकू से कई वार भी किया. जिससे पति बुरी तरह घायल हो गया. वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद पत्नी उसे मौके पर छोड़कर फरार हो गई. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया है. इसके अलावा पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है.

पूरा मामला जनपद के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मैगलगंज कचनाव गांव का है. जहां के रहने वाले अंसार अली का एक महिला से अवैध संबंध था. जिसकी खबर उसकी दूसरी पत्नी को भी लग गई. जिसके चलते आए दिन घर में दोनों पत्नियों के चलते विवाद होता रहता था. वहीं, रविवार को मौका पाकर दूसरी पत्नी ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया.

नशीली दवा खिलाने के बाद काटा प्राइवेट पार्ट

घटना को अंजाम देने से पहले दूसरी पत्नी ने पति को नशीली दवा खिलाई. वहीं, दवा खाने से पति जब बेहोश हो गया तो पत्नी ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. साथ ही उस पर जानलेवा हमला भी किया. इसके बाद मौके से फरार भी हो गई.

पत्नी के हमले से पति की हालत गंभीर है. फिलहाल उसका रायबरेली एम्स में इलाज चल रहा है.

युवक के भाई ने बताया की जब पत्नी घर से भाग रही थी, तब घर से तेज-तेज आवाज आ रही थी. जिसके बाद हम घर के पास पहुंचे तो दूसरी पत्नी नजनी बाहर भाग रही थी. जब हम घर के अंदर गए तो भाई का शरीर खून से लथपथ था और प्राइवेट पार्ट कटा था. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

थाना इंचार्ज राघवेंद्र प्रताप ने बताया सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई थी. शिकायती पत्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है. घटना की वजह दो पत्नी के बीच चला आ रहा विवाद बताया जा रहा है.

