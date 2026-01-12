scorecardresearch
 
तांत्रिक बोला- 'तेरे ऊपर जिन्न छोड़ दूंगा', डरे हुए युवक ने दोस्तों संग गंडासे से काट दिया गला; धड़ नाले में और सिर कुएं में फेंका

अमेठी पुलिस ने तांत्रिक विजय सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने हत्या के बाद शव को ईंटों से बांधकर कुएं में फेंक दिया था. पुलिस ने उनके पास से मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया है. पुरानी रंजिश और विवाद में इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था.

अमेठी पुलिस की गिरफ्त में तांत्रिक के 'कातिल' (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुए तांत्रिक विजय सिंह हत्याकांड में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. घटना में शामिल चार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अभियुक्तों के पास से चार मोबाइल फोन, मृतक के कपड़े और ईंटें समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं. आरोपियों ने हत्या को अंजाम देकर मृतक के शव को ईंटो में बांधकर कुएं फेंक दिया था.

पूरा मामला जायस थाना क्षेत्र के मोजमगंज पुल के पास का है जहां गुरुवार की सुबह प्रतापगढ़ के रहने वाले व्यवसायी और तांत्रिक का नाले के किनारे सिर कटा शव मिला था. घटना के बाद एसपी के निर्देश पर एसओजी, सर्विलांस समेत पुलिस की चार टीमें हत्यारों की तलाश में जुटी हुई थीं. 

बीते दिन अमेठी पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपी राजन सोनकर उर्फ निरहू, सौरभ सोनकर, प्रदीप उर्फ तूफानी सोनकर और अजय सोनकर को गिरफ्तार कर लिया. ये सभी जायस कस्बे के ही मोहल्ला गोरियाना के रहने थे.

मुख्य अभियुक्त ने बताई पूरी कहानी 

पूछताछ में मुख्य अभियुक्त राजन सोनकर उर्फ निरहू ने बताया कि वह और उसकी मां विजय सिंह से झाड़ फूंक कराया करते थे. झाड़ फूंक से राजन की तबीयत और बिगड़ने लगी और काफी पैसा भी बर्बाद हो गया. इसके बाद भी तांत्रिक द्वारा लगातार उससे पैसे की डिमांड की जा रही थी. जब राजन ने पैसे देने की मना किया तो विजय उस पर 'जिन्न' या  'भूत' छोड़ने की धमकी देने लगा. 

इसी से परेशान होकर उसने अपने साथी सौरभ, प्रदीप और अजय के साथ मिलकर कत्ल की योजना बनाई और 8 जनवरी की रात को एक वैन को भाड़े पर लिया. शाम को जायस रेलवे स्टेशन रोड पर राजन की मुलाकात विजय से हुई. राजन ने अपनी उसे समस्या बताई. 

विजय सिंह ने कहा कि उसे देवा शरीफ चलना पड़ेगा और राजन तैयार हो गया. सभी रात 10 बजे ओमनी वैन में सवार होकर वहां से निकले. लेकिन पहले तय से योजना के तहत मोजमगंज पुल के पास गाड़ी में रखे गंडासे से विजय पर हमला कर दिया गया. उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया. मृतक की पहचान छुपाने के लिए धड़ को नाले में फेंक दिया जबकि सिर को एक बोरी में ईंटों के साथ भरकर अपने घर के पास तालाब के पास स्थित पुराने कुएं में डाल दिया. 

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी 

एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि घटना के खुलासे के लिए चार टीमों को लगाया गया था. चार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. फिलहाल, चारों को जेल भेज दिया गया है. शव के साथ हत्या में प्रयुक्त सामान भी बरामद हो गया है.

