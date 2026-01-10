scorecardresearch
 
अमेठी में आवारा पशु बना हादसे की वजह, कार पलटी, महिला की मौत, बाप-बेटे की हालत गंभीर

अमेठी के रायबरेली-जगदीशपुर मार्ग पर आवारा पशु से टकराकर कार पलट गई, जिसमें महिला की मौत हो गई और पति-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा थौरी गांव के पास हुआ. तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया. घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

सड़क हादसे में महिला की मौत. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के अमेठी में आवारा पशुओं की वजह से एक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. रायबरेली-जगदीशपुर मार्ग पर थौरी गांव के पास शुक्रवार शाम एक तेज रफ्तार कार अचानक सामने आए आवारा पशु से टकरा गई, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में कार सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उनके पति और बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है.

कार पलटी, महिला की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि रायबरेली जिले के राणा नगर निवासी शिव नंदन सिंह (65) अपनी पत्नी उषा सिंह (59) और बेटे सुनील कुमार के साथ कार से यात्रा कर रहे थे. जब उनकी गाड़ी भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के अंतर्गत थौरी गांव के पास पहुंची, तभी अचानक सड़क पर एक आवारा पशु आ गया. चालक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कार उससे टकरा गई और जोरदार झटके के साथ सड़क पर पलट गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को तुरंत जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने उषा सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि शिव नंदन सिंह और उनके बेटे सुनील कुमार की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के एक बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस संबंध में भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाने की प्रभारी तनुजा पाल ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और हादसे की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

रायबरेली-जगदीशपुर मार्ग पर दर्दनाक दुर्घटना

इस हादसे के बाद एक बार फिर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर खुलेआम घूम रहे पशुओं की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है. खासतौर पर रात और शाम के समय ग्रामीण और हाईवे मार्गों पर आवारा पशुओं की संख्या ज्यादा होने से खतरा और बढ़ जाता है.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उषा सिंह की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं पति और बेटे की हालत को लेकर भी चिंता बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

 

---- समाप्त ----
