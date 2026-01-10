अमेठी में आवारा पशु बना हादसे की वजह, कार पलटी, महिला की मौत, बाप-बेटे की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के अमेठी में आवारा पशुओं की वजह से एक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. रायबरेली-जगदीशपुर मार्ग पर थौरी गांव के पास शुक्रवार शाम एक तेज रफ्तार कार अचानक सामने आए आवारा पशु से टकरा गई, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में कार सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उनके पति और बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है.

और पढ़ें

कार पलटी, महिला की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि रायबरेली जिले के राणा नगर निवासी शिव नंदन सिंह (65) अपनी पत्नी उषा सिंह (59) और बेटे सुनील कुमार के साथ कार से यात्रा कर रहे थे. जब उनकी गाड़ी भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के अंतर्गत थौरी गांव के पास पहुंची, तभी अचानक सड़क पर एक आवारा पशु आ गया. चालक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कार उससे टकरा गई और जोरदार झटके के साथ सड़क पर पलट गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को तुरंत जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने उषा सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि शिव नंदन सिंह और उनके बेटे सुनील कुमार की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के एक बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया.

Advertisement

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस संबंध में भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाने की प्रभारी तनुजा पाल ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और हादसे की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

रायबरेली-जगदीशपुर मार्ग पर दर्दनाक दुर्घटना

इस हादसे के बाद एक बार फिर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर खुलेआम घूम रहे पशुओं की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है. खासतौर पर रात और शाम के समय ग्रामीण और हाईवे मार्गों पर आवारा पशुओं की संख्या ज्यादा होने से खतरा और बढ़ जाता है.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उषा सिंह की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं पति और बेटे की हालत को लेकर भी चिंता बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----