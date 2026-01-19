अंबेडकरनगर: अब 'लोहिया नगर' के नाम से जाना जाएगा अकबरपुर, नगर पालिका बोर्ड ने बदले कई नाम

यूपी के अंबेडकरनगर जिले की अकबरपुर नगर पालिका परिषद ने बोर्ड बैठक में शहर का नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया है. चेयरमैन और सभासदों की मौजूदगी में डॉ. राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली अकबरपुर को अब 'लोहिया नगर' के नाम से नई पहचान देने का प्रस्ताव पास किया गया है.

इसके अलावा संघतिया तिराहा का नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और अयोध्या रोड के चौराहे का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखने पर मुहर लगी है. नगर पालिका ने अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी डॉ. लोहिया के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है.

आपको बता दें कि अकबरपुर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण और ऐतिहासिक विरासत को संजोने पर जोर दिया गया. महत्वपूर्ण संघतिया तिराहा अब पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा. वहीं, अयोध्या रोड पर निर्माणाधीन चौराहे का नामकरण जनसंघ के विचारक पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है. बोर्ड ने अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉ. राम मनोहर लोहिया के नाम पर करने का प्रस्ताव भी उच्च स्तर पर भेजने की तैयारी कर ली है.

रोजगार और सुंदरता के लिए मिल्क पार्लर

विकास कार्यों को गति देते हुए बोर्ड ने नगर के सभी 25 वार्डों में मिल्क पार्लर के रूप में दुकानें खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया है. इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और शहर में दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. नगर पालिका का मानना है कि इन दुकानों के खुलने से न केवल साफ-सफाई को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण को भी एक नया स्वरूप मिलेगा.

पहचान बदलने की ओर बढ़ते कदम

अकबरपुर नगर पालिका की इस बैठक में लिए गए फैसलों ने शहर में नई चर्चा छेड़ दी है. डॉ. लोहिया की विरासत को सम्मान देने के लिए नगर का नामकरण 'लोहिया नगर' करना एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अब स्थानीय लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बोर्ड द्वारा पास किए गए ये नामकरण और विकास के प्रस्ताव जमीन पर कब तक अमल में लाए जाते हैं.

