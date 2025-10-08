आजम से मुलाकात में अड़ंगा... बरेली रूट से जाने पर अड़े अखिलेश, प्रशासन ने दिया मुरादाबाद का ऑप्शन

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव आज आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे. आजम से मुलाकात के लिए अखिलेश के रामपुर दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी और प्रशासन के बीच रार जारी है. सपा की ओर से जारी दौरे के कार्यक्रम के मुताबिक अखिलेश यादव लखनऊ से चार्टर प्लेन के जरिये बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से रामपुर जाएंगे. लेकिन प्रशासन ने अखिलेश के रामपुर दौरे को लेकर जो प्लान बनाया है, वह सपा के प्लान से बिल्कुल अलग है.
प्रशासन की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अखिलेश यादव का प्लेन मुरादाबाद में उतरेगा. सपा ने अखिलेश के रामपुर दौरे के लिए मुरादाबाद का रूट लेने से फिलहाल मना कर दिया है. प्रशासन मुरादाबाद के रास्ते जाने के लिए अखिलेश यादव की मान-मनौव्वल में जुटा है. प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो अखिलेश यादव अगर रामपुर वाया मुरादाबाद जाने पर सहमत नहीं हुए, तो उनको लखनऊ में ही रोका जा सकता है. सपा ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा है कि अखिलेश बरेली के रास्ते ही आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे.
सपा ने दो टूक कह दिया है कि अखिलेश यादव के रामपुर दौरे के लिए जो रूट पहले से तय किया गया है, वह उसी रूट से जाएंगे. रूट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. गौरतलब है कि अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचकर आजम खान से मुलाकात करने का कार्यक्रम है. अखिलेश के रामपुर दौरे के लिए जो कार्यक्रम सपा ने पहले से तय किया था, उसके मुताबिक सपा प्रमुख को 10 बजकर 30 मिनट पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन से बरेली के लिए उड़ान भरना था.
यह भी पढ़ें: आजम से मिलने आज रामपुर जाएंगे अखिलेश, इस मुलाकात के मायने क्या?
बरेली से अखिलेश के सड़क मार्ग से रामपुर पहुंचने का कार्यक्रम था, जहां दोपहर 12.30 बजे उनकी आजम खान से मुलाकात होनी थी. दोनों नेताओं की मुलाकात का कार्यक्रम करीब घंटेभर का था. अखिलेश के 1 बजकर 30 मिनट पर रामपुर से बरेली एयरपोर्ट पहुंचने और 2 बजकर 30 मिनट पर लखनऊ के लिए उड़ान भरने का कार्यक्रम था. आजम खान के 23 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद होने जा रही इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हैं.
बसपा में जाने की अटकलों पर लगेगा विराम?
अखिलेश यादव का आजम खान से मुलाकात का कार्यक्रम ऐसे समय में है, जब सपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे पूर्व मंत्री के बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल होने की अटकलें जोरों पर हैं. कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा की रैली से एक दिन पहले सपा प्रमुख की आजम से मुलाकात को लेकर माना जा रहा है कि इससे दल-बदल की अटकलों पर पूर्ण विराम लग जाएगा. सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शुमार किए जाने वाले आजम खुद भी बसपा या किसी अन्य दल में जाने की बात से इनकार कर चुके हैं.
यह भी पढ़ें: आसान नहीं अखिलेश-आजम की मीटिंग की डगर, रामपुर से मुस्लिम वोट बैंक साध पाएगी सपा?
आजम खान की प्रदेश में अपने समाज के बीच अच्छी पकड़ है. मुस्लिमों के वोट बैंक में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए बसपा भी पिछले कुछ वर्षों में एक्टिव नजर आई है. आजम खान के बसपा में जाने की अटकलों ने सपा की टेंशन भी बढ़ा दी है. माना जा रहा है कि अखिलेश भी उनसे मिलकर संदेश देंगे कि दोनों के रिश्तों में कोई खटास नहीं है. अखिलेश यादव के रामपुर दौरे को लेकर आजम खान ने कहा है कि सुना है आ रहे हैं, आप लोगों से ही सुना है. आ रहे हैं, अच्छी बात है. मेरी सेहत के बारे में हालचाल लेंगे. मुझसे मिलने आ रहे हैं. मुझसे ही मिलेंगे और सिर्फ मुझसे ही. यह उनका बड़प्पन है कि एक बकरी चोर-भैंस चोर से मिलने आ रहे हैं.