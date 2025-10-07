scorecardresearch
 

आसान नहीं अखिलेश-आजम की मीटिंग की डगर, रामपुर से मुस्लिम वोट बैंक साध पाएगी सपा?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर में वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे, जो मुस्लिम नेतृत्व को संतुलित करने और मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने के लिए अहम कदम है. यह बैठक पार्टी की एकजुटता और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है.

आजम खान के साथ चर्चा में मुस्लिम नेताओं की भूमिका और पार्टी में उनका सम्मान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा. (File Photo: ITG)
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल रामपुर का दौरा करेंगे, जहां वह पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात पार्टी के भीतर मुस्लिम नेतृत्व को संतुलित करने और मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी की विचारधारा में उनके महत्व का भरोसा दिलाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

यह मुलाकात पार्टी के भीतर एकजुटता को मजबूत करने और मुस्लिम समुदाय को स्पष्ट आश्वासन देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. अखिलेश यादव इस मुलाकात के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी में मुस्लिम नेतृत्व को पूरा सम्मान और महत्व दिया जाएगा.

चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करने में जुटी सपा
 
वरिष्ठ नेता आजम खान, जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई, उनसे भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी. पार्टी चाहती है कि आजम खान और अन्य प्रभावशाली मुस्लिम नेता खुद को पार्टी की मुख्यधारा का सम्मानित हिस्सा महसूस करें, खासकर जब 2027 के विधानसभा चुनाव करीब हैं.

मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतना है मकसद

समाजवादी पार्टी की यह नई रणनीति ऐसे समय में सामने आई है जब पार्टी के लिए अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखना बेहद जरूरी हो गया है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं की चिंताओं को सीधे संबोधित कर वह एकता और भरोसे का संदेश दे सकेगी.

पार्टी का यह भी इरादा है कि बैठक के जरिए यह स्पष्ट किया जाए कि आजम खान और अन्य मुस्लिम नेता आगे भी पार्टी के सभी अहम निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे मुस्लिम समुदाय का भरोसा समाजवादी पार्टी में और मजबूत होगा.

आसान नहीं होगी मुलाकात

हालांकि, यह मुलाकात पार्टी के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि आजम खान ने हाल ही में रामपुर के सपा सांसद मौलाना नदवी को लेकर खुलकर विरोध जताया है, और यह मुद्दा अखिलेश यादव की मुलाकात से पहले पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है.

