घूंघट में महिलाओं ने शराब ठेके में की तोड़फोड़, पीड़िता के बगावत से इलाके में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना सैंया क्षेत्र के विरहरू गांव में शराब के ठेके को लेकर हंगामा मच गया. मामला उस समय गंभीर रूप ले लिया जब शराब के ठेके के सामने खुले में शराब पीने वाले लोगों के व्यवहार से आसपास रहने वाली दर्जनों पर्दा नसीन महिलाओं का सब्र टूट गया. महिलाएं लंबे समय से शराबियों के शोर-शराबे, गाली-गलौज और आवागमन में हो रही दिक्कतों से परेशान थीं.

घटना के समय महिलाएं अपने घूंघट में एकत्रित होकर ठेके में घुस गईं और तोड़फोड़ शुरू कर दी. उन्होंने शराब की बोतलों को बाहर फेंक दिया. देखते ही देखते इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

महिलाओं ने किया विरोध

महिलाओं ने बताया कि ठेके के सामने शराब पीने वाले लोग गाली-गलौज करते हैं और आने-जाने वाली महिलाओं व लड़कियों पर फब्तियां कसते हैं. रोजमर्रा की इस परेशानी से तंग होकर उन्होंने विरोध का रास्ता चुना. उनका कहना है कि अब घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए उन्होंने इस कदम को मजबूरी समझा.

पुलिस ने संभाली स्थिति

तोड़फोड़ की सूचना मिलने पर थाना सैंया की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने महिलाओं और ठेके के मालिक दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया और इलाके में अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी.

सैंया थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जो नुकसान हुआ है, उसकी गिनती दुकान के मालिक कर रहे हैं. गिनती के बाद वह तहरीर देंगे, जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी. फिलहाल इलाके में पुलिस सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है.

