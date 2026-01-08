समलैंगिक रिश्तों के विवाद में रची गई फर्जी किडनैप कहानी, तीन घंटे में खुला कपड़ा कारोबारी का राज

आगरा में देर रात एक कपड़ा व्यापारी द्वारा अपहरण और लूट की सूचना देने का मामला पुलिस जांच में फर्जी निकला. जांच में सामने आया कि व्यापारी का कुछ लोगों के साथ समलैंगिक संबंध था और आपसी विवाद के बाद उसने खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ दी. पुलिस ने महज तीन घंटे में पूरे मामले का खुलासा करते हुए कथित व्यापारी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के रामबाग इलाके का है. महाराष्ट्र निवासी कपड़ा व्यापारी सतीश अग्रवाल आगरा आए हुए थे और दरेसी स्थित एक होटल में ठहरे थे. देर रात सतीश थाना एत्माद्दौला पहुंचे और पुलिस को सूचना दी कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनका अपहरण कर लिया था और उनसे 1.20 लाख रुपये, एक अंगूठी और मोबाइल फोन लूट लिया गया है.

कपड़ा व्यापारी ने गढ़ी झूठी किडनैप की कहानी

शिकायत मिलते ही डीसीपी सिटी अली अब्बास के निर्देश पर कई पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की. महज तीन घंटे के भीतर पुलिस को पता चला कि अपहरण और लूट की कहानी पूरी तरह झूठी है.

जांच में सामने आया कि सतीश अग्रवाल की एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कई लोगों से जान पहचान हुई थी. इन लोगों के साथ उसके समलैंगिक संबंध थे. इन्हीं लोगों को उसने बाहर से बुलाया था और खुद उनके साथ हाथरस चला गया था. यह पूरी गतिविधि सीसीटीवी कैमरों में भी कैद मिली.

पुलिस के मुताबिक हाथरस में किसी बात को लेकर व्यापारी और उसके साथ मौजूद लोगों के बीच विवाद हो गया. विवाद के दौरान व्यापारी से 1.20 लाख रुपये खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए और उसकी अंगूठी व मोबाइल फोन भी ले लिए गए. इसके बाद व्यापारी ने पूरे मामले को अपहरण और लूट का रूप देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल तथाकथित व्यापारी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जिस बैंक खाते में व्यापारी से रकम ट्रांसफर करवाई गई थी, उसे भी फ्रीज कर दिया गया है. सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है.

पुलिस ने झूठ का खुलासा कर आरोपी को अरेस्ट किया

डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि थाना एत्माद्दौला पर अपहरण और फिरौती की सूचना मिली थी. जांच में अपहरण या लूट की घटना नहीं पाई गई. जांच के दौरान समलैंगिक संबंधों से जुड़े तथ्य सामने आए, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा किया गया.

रिपोर्ट- नितिन उपाध्याय