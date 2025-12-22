'चुनाव या सरकार नहीं... ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की', पदयात्रा में बोले AAP सांसद संजय सिंह

आम आदमी पार्टी की ‘वोट बचाओ, संविधान बचाओ’ पदयात्रा के दूसरे दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में अभियान आगे बढ़ा. छह दिवसीय यह पदयात्रा सोमवार सुबह रामपुर में जेआर पैलेस, अंबेडकर पार्क के पास सीआरपीएफ के सामने मुरादाबाद रोड से शुरू हुई.

आम आदमी पार्टी का कहना है कि 'यह पदयात्रा एसआईआर के नाम पर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम काटने, बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी, गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग को वोट के अधिकार से वंचित करने और संविधान को कमजोर करने की कोशिशों के खिलाफ जनजागरण अभियान के रूप में निकाली जा रही है.'

'वोट जनता की सबसे बड़ी ताकत'

पदयात्रा के दौरान संजय सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले मतदाता सूची में जानबूझकर गड़बड़ियां कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि जनता की सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत को कमजोर करने के लिए एसआईआर को हथियार बनाया जा रहा है. संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी इस साजिश को हर जिले, हर गांव और हर मोहल्ले में बेनकाब करेगी.

'आने वाली पीढ़ियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई'

आप सांसद ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक चुनाव या किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आज वोट पर हमला सफल हो गया तो कल जनता की आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी. इसी वजह से आम आदमी पार्टी जनता को इस लड़ाई का पहरेदार बना रही है, ताकि कोई भी सरकार संविधान और मताधिकार के साथ खिलवाड़ न कर सके.

'मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति'

संजय सिंह ने देश के मौजूदा हालात पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और स्कूलों व अस्पतालों की बदहाली जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत और डर की राजनीति की जा रही है.

उन्होंने दोहराया कि आम आदमी पार्टी नफरत की नहीं बल्कि अधिकार और काम की राजनीति करती है और सत्ता में आने पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को सबसे बड़ी प्राथमिकता देगी. यह पदयात्रा शाम को इंशा गार्डन, चमोरा, रेलवे फाटक के पास दलपतपुर होते हुए मुरादाबाद पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रात्रि विश्राम किया.

