कोलंबियाई सिंगर येइसन जिमेनेज की विमान दुर्घटना में मौत, हादसे से पहले सपने में ही देख लिया था ये सब

कोलंबियाई पॉप सिंगर येइसन जिमेनेज़ की 34 साल की उम्र में एक विमान हादसे में मौत हो गई. हैरानी की बात यह है कि हादसे से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने सपने में कई बार विमान दुर्घटना और अपनी मौत देखी थी, जिसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था.

कोलंबियाई पॉप सिंगर येइसन जिमेनेज़ की 34 साल की उम्र में विमान हादसे में मौत हो गई. ( Photo: Instagram/ yeison_jimenez's profile picture yeison_jimenez)
कोलंबिया के मशहूर पॉप सिंगर येइसन जिमेनेज की 34 साल की उम्र में विमान हादसे में दुखद मौत हो गई. चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे से कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने सपने में अपनी मौत और विमान दुर्घटना देखी थी, जिसे उन्होंने पहले ही एक टीवी इंटरव्यू में शेयर किया था. कोलंबिया के मशहूर पॉप सिंगर येइसन जिमेनेज की मौत से जुड़ी एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली कहानी सामने आई है. 34 साल की उम्र में उनकी एक विमान हादसे में मौत हो गई, लेकिन इस हादसे से कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने सपने में अपनी मौत देखी थी. 

खुद की मौत की खबर टीवी पर देखी 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को एक छोटा विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में येइसन जिमेनेज, उनके बैंड के सभी सदस्य और फोटोग्राफर वेइसमैन मोरा समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई. सभी लोग मेडेलिन में होने वाले एक संगीत कार्यक्रम के लिए जा रहे थे. इस घटना को और भी भावुक बना देने वाली बात यह है कि येइसन जिमेनेज ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने तीन बार सपना देखा था कि उनका विमान क्रैश हो जाएगा. उन्होंने कहा था कि सपने में वह पायलट से विमान वापस मोड़ने को कहते थे और एक सपने में तो उन्होंने यह भी देखा था कि वे मर चुके हैं और उनकी खबरें टीवी पर चल रही हैं.

मिले थे अनहोनी के संकेत 
जिमेनेज ने उस समय कहा था कि उन्हें लगता है कि ये सपने भगवान की ओर से कोई संकेत थे, लेकिन वह उन्हें समझ नहीं पाए. उसी इंटरव्यू में उन्होंने एक पुराने विमान सफर का जिक्र भी किया था, जब उड़ान के तुरंत बाद विमान में खराबी आ गई थी और इंजन से पानी निकलने लगा था. यह हादसा न सिर्फ उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए बल्कि पूरी संगीत दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है उनकी कहानी यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी अनहोनी के संकेत हमें पहले ही मिल जाते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते.

---- समाप्त ----
