टाइम्स स्क्वायर में दिखी दिल्ली की झलक, लोग बोले- 'यह तो सच में पालिका बाजार जैसा'

न्यूयॉर्क का मशहूर टाइम्स स्क्वायर अपनी चमक-दमक और ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में वहां का एक वीडियो देसी लोगों को खास तौर पर पसंद आ रहा है. एक भारतीय महिला ने इस जगह की तुलना दिल्ली के मशहूर बाजारों से करते हुए ऐसा मजेदार वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वह वायरल हो गया.

न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय महिला ने इसकी मजेदार तुलना दिल्ली के बाजारों से की है. यह तुलना लोगों को इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि इसमें देसी अंदाज और हल्का-फुल्का हास्य दोनों हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में शीना दलाल बिस्ला टाइम्स स्क्वायर में घूमती नजर आती हैं. वह बड़ी-बड़ी इमारतों और चमकते बिलबोर्ड दिखाने के बजाय वहां लगे सड़क किनारे के स्टॉल्स पर ध्यान देती हैं. वीडियो में जैकेट, सर्दियों की टोपियां, खिलौने और स्ट्रीट फूड के ठेले दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल दिल्ली के पालिका बाजार या चांदनी चौक जैसे लगते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी खूब प्रतिक्रिया

भीड़ के बीच चलते हुए शीना मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि यह जगह देखने में नई दिल्ली के बाजारों जैसी लगती है.उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'टाइम्स स्क्वायर या नई दिल्ली? भारतीय स्ट्रीट मार्केट की झलक अब पूरी दुनिया में दिख रही है.'इस वीडियो पर लोगों ने खूब प्रतिक्रिया दी है. कई यूजर्स ने लिखा कि यह जगह सच में पालिका बाजार जैसी लग रही है, बस इमारतें ज्यादा ऊंची हैं. कुछ लोगों ने विदेशों में भी मोलभाव करने की बात पर मजाक किया, तो कुछ ने कहा कि दुनिया के हर बड़े शहर में सड़क किनारे की दुकानों का अपना ही आकर्षण होता है.

कुल मिलाकर, यह वीडियो दिखाता है कि बाजारों की रौनक और देसी माहौल दुनिया के किसी भी कोने में महसूस किया जा सकता है. एक यूजर ने लिखा-बहुत बढ़िया! आपने हमारा दूसरा पहलू दिखा दिया, वरना वहाँ के एनआरआई ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे स्वर्ग में हों.

