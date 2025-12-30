इटली, नॉर्वे, जर्मनी... महिला ने खुद को चैलेंज दिया और एक साल में घूम डाली इतनी जगह!

दुनिया भर में घूमने की शौकीन एक महिला ने अपना 50वां साल दुनिया भर के 50 शहरों में घुमते हुए बिताने का फैसला लिया था. डेबोरा जैक्सन नाम की महिला ने अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर दुनिया भर के 50 शहरों की यात्रा पूरी कर लेने की चुनौती ली थी. उन्होंने जीवन के 50वें बसंत पूरे होते-होते यानी 2025 के दिसंबर तक दुनियाभर में घूमते हुए बिताया.

और पढ़ें

मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खुद को 'एक दिन की यात्रा की शौकीन' बताने वाली डेबोरा 5 दिसंबर, 2024 को अपने 49वें जन्मदिन पर एक दिन के लिए पीसा जाकर शुरुआत की और ठीक एक साल बाद अपने 50वें जन्मदिन के लिए इटली के उसी शहर में वापस लौटीं.

डेबोरा ने अपना चैलेंज शुरू करने से पहले साल में केवल दो ही साहसिक यात्राएं की थीं. उन्होंने बातया कि मैं अपना 50वां जन्मदिन यादगार तरीके से मनाना चाहती थी. इसे मनाने के लिए मैं एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहती थी. मैंने खुद को एक साल में 50 शहर देखने की चुनौती दी थी. मैंने 39 बेहद कठिन एक दिवसीय यात्राएं कीं, जिसका मतलब है कि मैं उसी दिन निकली और उसी दिन वापस आ गई.

डेबोरा ने बताया कि मैंने पिछले साल 5 दिसंबर को पीसा में इस चुनौती की शुरुआत की थी और ठीक एक साल बाद - फिर से पीसा में ही इसे पूरा किया. मैं झुकी हुई मीनार पर चढ़ी, फिर ट्रेन से लुक्का गई. कभी-कभी मैंने एक ही दिन की यात्रा में दो शहर देख लिए हैं - उदाहरण के लिए पीसा और लुक्का, रोम और वेटिकन सिटी.

Advertisement

पीसा से शुरू हुई यात्रा 50वें जन्मदिन पर वहीं खत्म हुई

इटली में दोपहर के भोजन में ताजा बना पारंपरिक पिज्जा खाने का कोई मुकाबला नहीं है. शानदार नजारे के साथ इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है. डेबोरा ने साल भर में दो फेरी, छह यूरोस्टार, एक एयर बाल्टिक यात्रा और 78 रेयानएयर की उड़ानें भरीं. उन्होंने नौ एकल यात्राएं कीं. - बाकी यात्राएं अपने पति मैथ्यू (54), अपने बेटे टॉम (19), या बेटी मैडलीन (16) के साथ या अपने दोनों बच्चों के साथ कीं.

डेबोरा ने बताया कि मेरी यादगार यात्राओं में बर्गमो (इटली) में सूर्यास्त देखने के लिए फ्यूनिक्युलर रेलवे की सवारी करना, ओस्लो (नॉर्वे) में तैरते हुए सौना का आनंद लेना और हेलसिंकी (फिनलैंड) से टालिन (एस्टोनिया) तक फेरी की यात्रा करना शामिल था.

उन्होंने बताया कि रीगा (लातविया) की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया. मुझे पत्थर की सड़कों वाले किलेबंद शहर सबसे ज्यादा पसंद आए और मुझे फ्लोरेंस (इटली) बहुत पसंद आया. क्योंकि वहां हर कोने में इतिहास और सुंदरता है. मैंने एक दिन की यात्रा में एक हफ्ते की छुट्टी से ज्यादा देखा और अनुभव किया.

एक दिन की यात्रा होती है ज्यादा मजेदार

डेबोरा कहती हैं कि उन्हें एक्सट्रीम डे ट्रिप्स (ईडीटी) बहुत पसंद हैं. क्योंकि एक दिन में किसी नए देश को देखना और सोने से पहले घर वापस आ जाना बेहद रोमांचक होता है. पहली बार अपनी आंखों से जगहों को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है. मुझे एक दिन में यात्रा पूरी करना करना बहुत पसंद है, यात्रा से जो रोमांच मिलता है, वह वाकई में अद्भुत होता है.

Advertisement

डेबोरा सप्ताह में दो दिन डिस्प्ले प्रतिनिधि के रूप में काम करती है और कहती है कि उसकी नौकरी उसे लंबी अवधि की उड़ानों पर जाने की सुविधा देती है. उनकी सबसे सस्ती लंबी उड़ान गदान्स्क (पोलैंड) की थी, जहां उन्होंने अपने पति मैथ्यू के साथ एक अच्छे लंच के लिए 30- 30 पाउंड खर्च किए - और आने-जाने की उड़ान का किराया केवल 27 पाउंड था.

वह आमतौर पर वापसी की उड़ानों पर 35 पाउंड से अधिक खर्च नहीं करती हैं. डेबोरा सबसे अच्छे सौदों की तलाश के लिए स्काईस्कैनर पर 'गो एनीवेयर' फंक्शन का इस्तेमाल करती हैं. वह आगे कहती हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैंने अपना होम लोन चुका दिया है और मेरे ज्यादा खर्चे नहीं हैं. मैं वापसी की उड़ानों के लिए 35 पाउंड से अधिक भुगतान नहीं करती और मुझे पार्किंग के लिए भी भुगतान नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं स्टैनस्टेड हवाई अड्डे के बगल में रहती हूं.

इन शहरों तक गई डेबोरा

दिसंबर 2024: पीसा, लुक्का (इटली), ब्रुसेल्स, ब्रुग्स (बेल्जियम), लिले (फ्रांस), एडिनबर्ग जनवरी 2025: कार्डिफ़, लिस्बन (पुर्तगाल) ग्दान्स्क (पोलैंड), एलिकांटे (स्पेन), मिलान, बर्गमो (इटली)

फरवरी: बिलुंड (डेनमार्क), बर्लिन (जर्मनी)

मार्च: मैड्रिड (स्पेन), ब्रातिस्लावा (स्लोवाकिया), व्रोकला (पोलैंड), डबलिन, रोवानीमी (लैपलैंड), हेलसिंकी (फिनलैंड), तेलिन (एस्टोनिया), अप्रैल: आइंडहोवेन (हॉलैंड), बार्सिलोना (स्पेन), गोथेनबर्ग (स्वीडन), लक्ज़मबर्ग.

Advertisement

मई: ओस्लो (नॉर्वे), नैनटेस (फ्रांस), वियना (ऑस्ट्रिया), बाडेन-बाडेन (जर्मनी), प्राग (चेक गणराज्य), कोलोन (जर्मनी)

जून: लिमरिक, काटोविस (पोलैंड), फ्लोरेंस (इटली), बुखारेस्ट (रोमानिया) जुलाई: सैन मैरिनो (इटली), कॉर्क

सितंबर: कोलोन, हैम्बर्ग, ल्यूबेक (जर्मनी), वेनिस (इटली), विनियस (लिथुआनिया), रीगा (लातविया).

अक्टूबर: बोलोग्ने (फ्रांस), बुडापेस्ट (हंगरी), रोम (इटली), वेटिकन सिटी (इटली), सोफिया (बुल्गारिया) नवंबर: कोपेनहेगन (डेनमार्क), माल्मो (स्वीडन).

दिसंबर (2025): पीसा, लुक्का, फ्लोरेंस, प्राटो (इटली).

मुझे लंबी दूरी की यात्राएं करना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी निकलना और समय पर वापस आकर अपने बिस्तर पर सोना अच्छा लगता है. यह एक असली रोमांच जैसा लगता हौ. लंबी दूरी की यात्राएं यह जानने का भी एक शानदार तरीका हैं कि आपको कोई जगह पसंद है या नहीं और मुझे आज तक कोई भी यात्रा निराशाजनक नहीं लगी.

---- समाप्त ----