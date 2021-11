स्कूल छोड़ महिला टीचर बॉयफ्रेंड संग निकल गई घूमने, प्रिंसिपल ने ऐसे रंगे हाथ पकड़ा!

एक महिला टीचर (Woman Teacher) ने घर में 'जरूरी काम' का बहाना बताकर स्कूल से छुट्टी ली. लेकिन घर के बजाए वो बॉयफ्रेंड (Boyfriend) के साथ घूमने विदेश निकल गई. लेकिन उसकी ये हरकत जल्द ही पकड़ में आ गई. क्योंकि महिला टीचर के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थीं. जब स्कूल के कर्मचारियों ने इन तस्वीरों को देखा तो वो हैरान रह गए. आइए जानते हैं फिर क्या हुआ...

'द सन यूके' के मुताबिक, ये मामला ब्रिटेन के वेल्स का है, जहां 25 वर्षीय एला ग्रिफिथ (Ella Griffith) एक स्कूल में पढ़ाती थी. सितंबर के महीने में उसने स्कूल में तीन दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया. एला ने तब छुट्टी की वजह 'गंभीर पारिवारिक मामला' बताया था. प्रिंसिपल रियान ग्रिव ने स्थिति को गंभीर समझते हुए एला को चलते क्लास से छुट्टी दे दी.

बॉयफ्रेंड संग घूमने गई थी टीचर

हालांकि, तीन दिन की छुट्टी और वीकेंड बीत जाने के बाद एला ग्रिफिथ स्कूल पढ़ाने नहीं पहुंची तो खोज-खबर शुरू हुई. इस बीच पता चला कि एला बॉयफ्रेंड संग ब्रिटेन से बाहर घूमने गई थी. इसकी गवाही एला की बॉयफ्रेंड संग खींची गई तस्वीरें दे रही थीं.

Teaching assistant who told fake sob story to go on Rome holiday caught out https://t.co/0v8246fJEv