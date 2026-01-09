scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महिला ने रात में मंगाई ये चीज तो डिलीवरी बॉय को हुआ शक, ऐसे बची कस्टमर की जान!

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है इस वीडियो में एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने ऐसा दावा किया है कि उसने एक महिली की जान बचाई है. एक महिला की ओर से रात के टाइम चूहे मारने वाली दवा ऑर्डर करने पर भी उसे डिलीवरी नहीं मिली.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने महिला की जान बचाने का किया दावा. (Photo: insta/@dilli_rider_)
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने महिला की जान बचाने का किया दावा. (Photo: insta/@dilli_rider_)

रात के सन्नाटे में की गई एक छोटी-से ऑनलाइन ऑर्डर ने एक महिला की जिंदगी बचा ली. ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को जब ऑर्डर में कुछ ऐसी चीज दिखाई दी, तो उसे कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ. हालात को मजाक में न लेते हुए उसने सूझ-बूझ दिखाई और कुछ इस तरह महिला की जान बचा ली. ये मामला तमिलनाडु का है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो में डिलीवरी बॉय ये बताता है कि एक महिला ने देर रात ब्लिंकिट से चूहे मारने वाली दवा ऑर्डर किया. जब कंपनी को इसका ऑर्डर मिला तो, उसने डिलीवरी बॉय को इसे पहुंचाने के लिए भेज दिए. लेकिन इसके बाद जो हुआ वह आपको हैरान कर देगा. 

क्या है पूरा मामला?

सम्बंधित ख़बरें

jana nayagan release postponed indefinitely: here's all the film lost amid censor controversy
टली थलपति विजय की 'जन नायगन', 100 करोड़ एडवांस, शानदार रिस्पॉन्स पर फिरा पानी!
Deep Depression in Bay of Bengal IMD Alert
बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन, इन इलाकों में बदलेगा मौसम! बारिश का भी अलर्ट
Time Tide and Tamil
संस्कृत से मिलावट और अंग्रेजों का बंटवारा... द्रविड़ से द्रविड़ियन बनने की कहानी
Thirupparnkundaram Hill
भगवान कार्तिकेय की पहाड़ी पर कहां से आई दरगाह... क्या मदुरै दीपम विवाद की पटकथा 700 साल पहले लिखी गई थी
Karthigai deepam
दीप, दीपथून और दरगाह... मदुरै की पवित्र पहाड़ी पर कहां से आया 'विवाद का टीला'

डिलीवरी बॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना एक वीडियो शेयर किया और बताया कि जब वह चूहे मारने वाली दवा डिलीवर करने के लिए महिला के घर पहुंचा, तो देखा कि महिला बहुत परेशान थी और रो रही थी. उस समय ही उसे लगा कि जरूर कुछ गलत काम करने के लिए ये सामान ऑर्डर किया गया है. जब उसे इस बात का कुछ शक हुआ तो, उसने सामान देने से मना कर दिया और उसे लेकर वापस चला गया. 

Advertisement

महिला ने किया इनकार 

इस वीडियो में डिलीवरी बॉय ने ये भी बताया कि जब उसने महिला को जब ऑर्डर पहुंचाने से मना कर दिया तो, उन्होंने इसका कारण पूछा. तब व्यक्ति ने कहा कि आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है. आप बहुत परेशान लग रही है और रो रही हैं. ऐसा लग रहा है कि आप सुसाइड करने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन महिला ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करनी वाली हूं. लेकिन डिलीवरी बॉय ने यह कहकर सामान नहीं दिया कि आप कल सुबह ऑर्डर करके वापस मांगा सकती हैं. 

कितना आसान है चूहों की दवा बेचना 

बता दें कि भारत में चूहे मारने की दवा को कीटनाशक एक्ट, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 के अंतर्गत देखा जाता है. इस तरह की दवाएं बेचने के लिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है. वहीं, जो दुकानदार इस तरह की दवाएं बेचता है उसे राज्य सरकार से लाइसेंस लेना भी जरूरी होता है. हालांकि, अमेजन , फ्लिपकार्ट या ब्लिंकिट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये दवाएं कुछ शर्तों के साथ सेल की जाती है.

लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ 

इस वीडियो के वायरल होते ही लोग डिलीवरी बॉय की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि कोई रोबोट होता, तो डिलीवरी कर देता. वहीं, दूसरे ने कहा कि उसने एक ऑर्डर ने बल्कि इंसान को देखा.

Advertisement

Disclaimer- यह खबर डिलीवरी बॉय के वीडियो में किए गए दावों के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement