महिला ने रात में मंगाई ये चीज तो डिलीवरी बॉय को हुआ शक, ऐसे बची कस्टमर की जान!

रात के सन्नाटे में की गई एक छोटी-से ऑनलाइन ऑर्डर ने एक महिला की जिंदगी बचा ली. ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को जब ऑर्डर में कुछ ऐसी चीज दिखाई दी, तो उसे कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ. हालात को मजाक में न लेते हुए उसने सूझ-बूझ दिखाई और कुछ इस तरह महिला की जान बचा ली. ये मामला तमिलनाडु का है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

इस वीडियो में डिलीवरी बॉय ये बताता है कि एक महिला ने देर रात ब्लिंकिट से चूहे मारने वाली दवा ऑर्डर किया. जब कंपनी को इसका ऑर्डर मिला तो, उसने डिलीवरी बॉय को इसे पहुंचाने के लिए भेज दिए. लेकिन इसके बाद जो हुआ वह आपको हैरान कर देगा.

क्या है पूरा मामला?

डिलीवरी बॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना एक वीडियो शेयर किया और बताया कि जब वह चूहे मारने वाली दवा डिलीवर करने के लिए महिला के घर पहुंचा, तो देखा कि महिला बहुत परेशान थी और रो रही थी. उस समय ही उसे लगा कि जरूर कुछ गलत काम करने के लिए ये सामान ऑर्डर किया गया है. जब उसे इस बात का कुछ शक हुआ तो, उसने सामान देने से मना कर दिया और उसे लेकर वापस चला गया.

Advertisement

महिला ने किया इनकार

इस वीडियो में डिलीवरी बॉय ने ये भी बताया कि जब उसने महिला को जब ऑर्डर पहुंचाने से मना कर दिया तो, उन्होंने इसका कारण पूछा. तब व्यक्ति ने कहा कि आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है. आप बहुत परेशान लग रही है और रो रही हैं. ऐसा लग रहा है कि आप सुसाइड करने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन महिला ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करनी वाली हूं. लेकिन डिलीवरी बॉय ने यह कहकर सामान नहीं दिया कि आप कल सुबह ऑर्डर करके वापस मांगा सकती हैं.

कितना आसान है चूहों की दवा बेचना

बता दें कि भारत में चूहे मारने की दवा को कीटनाशक एक्ट, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 के अंतर्गत देखा जाता है. इस तरह की दवाएं बेचने के लिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है. वहीं, जो दुकानदार इस तरह की दवाएं बेचता है उसे राज्य सरकार से लाइसेंस लेना भी जरूरी होता है. हालांकि, अमेजन , फ्लिपकार्ट या ब्लिंकिट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये दवाएं कुछ शर्तों के साथ सेल की जाती है.

लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ

इस वीडियो के वायरल होते ही लोग डिलीवरी बॉय की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि कोई रोबोट होता, तो डिलीवरी कर देता. वहीं, दूसरे ने कहा कि उसने एक ऑर्डर ने बल्कि इंसान को देखा.

Advertisement

Disclaimer- यह खबर डिलीवरी बॉय के वीडियो में किए गए दावों के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in इसकी पुष्टि नहीं करता है.

---- समाप्त ----