महिला जिसने बॉयफ्रेंड के सामने कंबल से की 'शादी', बताया- वफादार

इंसान की इंसान से शादी होती है, ये हर कोई जानता है. मगर क्या हो अगर कोई इंसान के बजाय किसी निर्जीव चीज से शादी कर ले? ऐसा एक महिला ने किया है. उसने अपने कंबल से 'शादी' की है. महिला का नाम पास्कल सेलिक है. उनका कहना है कि यह उनके जीवन का अब तक का सबसे सार्थक रिश्ता है. उन्हें पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया था. पास्कल ने अपने बॉयफ्रेंड के सामने कंबल से 'शादी' रचाई है. अब उन्होंने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है.

पास्कल ने साल 2019 में वैलेंटाइन डे के मौके पर ओपन वेडिंग सेरेमनी का आयोजन किया था. उनका कहना है कि वह पहली नजर में ही अपने कंबल से प्यार कर बैठीं और इसे अपना वफादार साथी मानती हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इंग्लैंड के एक्सेटर शहर में कंबल से शादी की थी और अपने परिवार के साथ बॉयफ्रेंड को भी आमंत्रित किया था. एक टीवी शो में बात करते हुए पास्कल ने कहा कि वैसे तो उनके पास और भी कई कंबल हैं लेकिन ये वाला सबसे वफादार है, क्योंकि इससे उन्हें गर्माहट और आराम मिलता है.

सुख-दुख में साथ रहता है कंबल

पास्कल ने कहा कि कंबल से उनका रिश्ता एक दोस्त जैसा है. वह दुख और सुख में उनके साथ रहता है. जब उनसे बॉयफ्रेंड को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह कंबल से शादी किए जाने के मकसद को समझते हैं. पास्कल ने कहा, 'जॉनी, मेरे बॉयफ्रेंड समझते हैं कि मैंने कंबल से शादी आर्ट और एक संदेश देने के लिए की है. हमारे बीच वाकई में प्यार भरा रिश्ता है. उन्हें मेरे कंबल से जलन नहीं होती बल्कि उन्हें तो मुझ पर गर्व है.'

Pascale Sellick married her #duvet says her boyfriend is 'very proud' and not jealous pic.twitter.com/OFnaAWcr1M