देर रात कार से घर लौटी महिला, सुबह डिक्की खोली तो उड़ गए होश! VIDEO VIRAL

Woman Found Naked Man In Car Trunk: एक महिला को अपनी कार की डिक्की में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए. कार की डिक्की के अंदर का नजारा देखकर वो चीख पड़ी और पुलिस बुला ली. बाद में पता चला कि पिछले तीन दिनों से एक अंजान शख्स महिला की कार में मौजूद था, वो भी बिना कपड़ों के. आइए जानते हैं पूरा मामला...

दरअसल, इस घटना के बारे में खुद महिला ने अपने टिकटॉक वीडियो में बताया है. 'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाली इस महिला नाम बेथनी कोकर (Bethany Coker) है. बेथनी ने बताया कि हाल ही में देर रात घर लौटने के बाद उसने कार को गेट के पास खड़ा कर दिया. लेकिन अगले दिन जब वो सुबह उठी तो उसे कार बेहद गंदी नजर आई.

बेथनी का कहना था कि कार के अंदर सीट पर मिट्टी (Mud In Car) लगी थी. गंदगी देखकर ऐसा लगा जैसे कार के अंदर किसी ने रात गुजारी हो. इस बीच जैसे ही बेथनी की नजर कार की डिक्की पर गई वो चौंक पड़ी.

दरअसल, जैसे ही उसने डिक्की खोली, उसमें एक शख्स नेकेड (Naked Man) हालत में सोता हुआ दिखाई दिया. उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी. महिला को मामला समझ आ गया कि इसी शख्स की वजह से उसकी कार गंदी हुई थी. बेथनी ने बिना देर किए हुए पुलिस बुला ली, जिसने उस अंजान शख्स को कार की डिक्की से बाहर निकाला.

