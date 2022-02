IPS का ट्वीट VIRAL, दिखाया- 'पुष्पा' झुकेगा भी, धरा भी जाएगा', लोग बोले- बेचारा...

इन दिनों लोगों में 'पुष्पा: द राइज' (Pushpa: The Rise) फिल्म का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में एक IPS अधिकारी का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लाल चंदन (Red Sandalwood Smuggler) तस्कर के पकड़े जाने के बाद IPS ने अपने ट्वीट में लिखा कि रील लाइफ में 'पुष्पा' झुकेगा भी और धरा भी जायेगा. यूजर्स ने इस ट्वीट पर रिएक्ट किया है.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं यूपी के शामली जिले के एसपी (SP Shamli Sukirti Madhav Mishra) सुकीर्ति माधव मिश्रा की. अपने ट्वीट में उन्होंने कहा- "रील लाइफ में 'पुष्पा' झुकेगा नहीं जबकि रील लाइफ में अब 'पुष्पा' झुकेगा भी और धरा भी जाएगा."

क्या थी ट्वीट के पीछे की वजह?

दरअसल, हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) ने लाल चंदन (Red Sandalwood) की तस्करी में शामिल तस्करों को गिरफ्तार किया है. तस्कर Allu Arjun की 'Pushpa' फिल्म से प्रेरित बताए गए. तस्करों ने अपने ट्रक में लाल चंदन तो रखा ही था, लेकिन इसके अलावा कई फल के डिब्बे भी ऊपर रख दिए थे. ट्रक के ऊपर एक कोरोना आवश्यक उत्पादों का स्टिकर भी लगा दिया गया. यानी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की पूरी तैयारी थी.

Smuggler inspired by 'Pushpa' movie attempts to smuggle red sandalwood, get caught by the police. In reel life- 'पुष्पा' झुकेगा नहीं। In real life - 'पुष्पा' झुकेगा भी, धरा भी जायेगा। pic.twitter.com/GH7SUArLaA

लेकिन पुलिस को पहले ही इनपुट मिल गया था, ऐसे में नाकाबंदी कर ट्रक को जब्त कर लिया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए इसी आरोपी की फोटो को शेयर करते हुए एसपी सुकीर्ति माधव मिश्रा ने एक ट्वीट किया है, जो अब वायरल हो रहा है.

यूजर्स ने किया रिएक्ट

IPS अधिकारी के ट्वीट पर यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट्स किए हैं. एक यूजर (@ganeshjayabalan) ने लिखा- 'फिल्में सिर्फ मनोरंजन हैं इनका वास्तविक दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है.' एक अन्य यूजर ने लिखा- "फायर है आपका ये ट्वीट."

Impact of movies by irresponsible directors & artists 🤷‍♂️

To all those kids do fan fights have to realize "movies are just entertainment " nothing to do with real world ,

Actors & teams earns huge money ,we ? https://t.co/63wI2CVOqp